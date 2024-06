kultura

57. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov trka na vrata

5.6.2024 | 10:00 | M. K.

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje bo od sobote gostila osem umetnikov in umetnic iz šestih različnih držav na že 57. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov.



Nad izvedbo tabora med 8. in 15. junijem tudi letos bdi Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. Edinstvena galerija, ki ima v svoji zakladnici skoraj 1400 del umetnikov in umetnic iz več kot 40 držav sveta, bo sicer po zaključku bogatejša za vsaj osem novih del, sporočajo iz trebanjske galerije

Krajine neizgovorjenega (Foto: Studio PraprotKa)

»Smo v sklepni fazi in se že veselimo tudi letošnjega mednarodnega tabora. Udeležencev bo osem in polovica je novincev. Se pravi, da bo naša zbirka bogatejša celo za štiri dela umetnikov, ki še niso predstavljeni v naši zbriki,« nekaj dni pred začetkom letošnjega tabora napoveduje direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Trebanjska galerija sicer do oktobra gosti pregledno razstavo Darje Štefančič Krajine neizgovorjenega. Morda bodo njeni magični vrtovi navdih štirim, ki v Trebnje prihajajo prvič: Julija Drgan (Slovenija), Laura Ličer (Slovenija), Marjan Đarmati (Srbija) in Ruslana Anychyna (Ukrajina), in štirim, ki Trebnje že poznajo: Minna Lehväslaiho (Finska), Natalia Berezina (Slovenija/Rusija), Stela Stefanova (Bolgarija) in Stijepan Ivanec (Hrvaška). Slednji se v Trebnje vrača že 21-ič. Umetnika in umetnice je spomladi izbral strokovni svet med 15 prijavljenimi na javno povabilo, ki je bilo sicer objavljeno lansko jesen.

Sodelujoči umetniki 2024

To soboto, 8. junija, bodo ob 18. uri predstavili umetnike in umetnice, ki bodo v mestu, obdanem z dolenjskimi griči, ustvarjali od nedelje do vključno četrtka, vsak dan med 9. in 13. ter med 15. in 18. uro. V torek jih bodo obiskali osnovnošolci, ki se bodo udeležili tradicionalnega Malega likovnega tabora, v petek pa bo nastala dela ocenil strokovni svet. Prejemnika velike nagrade bodo razglasili na sklepni slovesnosti prihodnjo soboto, 15. junija, dopoldne.

Zvočni zapisi Patricija Pavlič Patricija Pavlič

