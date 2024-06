družabno

50 let mature

5.6.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jožica Mikec

Pred 50 leti so se združile v srednješolskih klopeh.

50 let mature je te dni slavila generacija medicinskih sester otroške smeri s takratne Srednje zdravstvene šole Novo mesto. Omenjeno šolo so obiskovale dijakinje iz naše širše regije in Posavja, pa tudi od drugod.

Od osemindvajsetih maturantk jih je na obletnico prišlo kar enaindvajset. V sklopu srečanja so imele organiziran sprehod po mestu, vse do Ulice talcev, kjer so obudile spomine na takratno srednjo šolo. Pouk je namreč potekal v prostorih zdajšnje Ekonomske šole. Na Glavnem trgu so si z zanimanjem ogledale razstavo ob 130-letnici Splošne bolnišnice Novo mesto. V tej ustanovi so namreč opravljale redno prakso.

Ob tej priložnosti je docentka Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto dr. Ljiljana Leskovic spregovorila o aktualnem vpisu in šolanju medicinskega kadra, pa tudi o težavah zaradi razvrednotenja tega poklica. Na srečanju so se razveselili tudi snidenja s takratno razredničarko, danes 80-letno upokojeno višjo medicinsko sestro Jožico Rolih in se spomnili tudi pokojnega primarija dr. Alojza Boha, ki je bil njihov takratni profesor in predstojnik otroškega oddelka, kjer so zbrane opravljale obvezno prakso.

