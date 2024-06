gospodarstvo

Evrosadova viljamovka Zima z najvišjo oceno

4.6.2024 | 18:00 | M. K.

London/Krško - Evrosadova viljamovka Zima je na prestižnem mednarodnem tekmovanju IWSC prejela zlato medaljo z najvišjo oceno med viljamovkami

Foto: Evrosad

Evrosadova viljamovka ZIMA je na prestižnem mednarodnem tekmovanju IWSC v Londonu prejela zlato medaljo. Gre za izjemno redko priznanje za slovenske pijače na tekmovanju, ki velja za oskarje med alkoholnimi pijačami, sporočajo iz krškega podjetja. Po zlati medalji leta 2019, ko je prejela 95 točk, in lanski srebrni medalji, je na letošnjem tekmovanju viljamovka Zima prejela 96 točk, kar je bila najboljša ocena med vsemi iz kategorije viljamovk. IWSC je tekmovanje, kjer ocenjujejo vina in žgane pijače, ustanovljeno je leta 1969.

Viljamovka Zima je pripravljena po klasičnem, 50 let starem receptu. Surovine so skrbno izbrane, brez dodanih arom, barvil ali okusov.

Za Zimo se uporabljajo le najboljše hruške iz nasadov, ki so na lokaciji, kjer se je 1952 začelo sodobno sadjarstvo v Posavju, pojasnjujejo v Evrosadu. Hruške so ročno obrane, skrbno uležane in kuhane v majhnih serijah, kar viljamovko bogati z unikatnim okusom. ''Unikaten značaj Zime izvira iz spoštovanja posavske narave, tradicionalne slovenske žganjekuhe in bogate sadjarske dediščine,'' so sporočili iz Krškega.

Evrosad je največji slovenski pridelovalec sadja in zelenjave. Ob viljamovki Zima prideluje še iztisnjene sokove in veliko drugih izdelkov iz sadja in zelenjave, ki so v ponudbi v trgovini Evrosad Tržnica v Krškem.

