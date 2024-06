dolenjska

Za prvo častno občanko razglasili Ružo Brcar

4.6.2024 | 10:40 | Besedilo in fotografije: R. N.

Šentrupert - 2. junija 1497 je bila dokončana edinstvena gotska lepotica, cerkev sv. Ruperta. V spomin na ta dogodek Občina Šentrupert praznuje občinski praznik. Včeraj so pripravili slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja.

Občinski nagrajenci z županom

Ruža Brcar je postala prva častna občanka. Laskavi naziv, ki so ga podelili sedmič v zgodovini občine, je prejela za več kot 30-letno delo na humanitarnem, socialnem in društvenem področju, še posebej za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Kot članica Društva upokojencev Šentrupert je večkrat sodelovala na koncertih njihovega zbora kot povezovalka programa, močno je vpeta tudi v delovanje šentrupertske krajevne organizacije Rdečega križa, ki jo je vodila med letoma 2008 in 2020. Kot je bilo slišati ob obrazložitvi nagrade, jo krasi izjemen čut za sočloveka v stiski, ki mu je vedno pripravljena stopiti naproti. Naziv častna občanka je prejela tudi za podpiranje vsestranskega razvoja občin; tri mandate je bila tudi občinska svetnica.

»Zelo sem počaščena in ganjena. Vesela sem, da sem postala prva častna občanka. Veliko žensk je v naši občini, ki so ponesle sloves občine Šentrupert izven njenih meja, zato bi si zaslužile podobno priznanje. To me je gnalo še naprej pri prostovoljstvu, čeprav sem en čas prekinila s krajevno organizacijo Rdečega križa. Ampak vseskozi sem dihala in živela z njo. Ta naziv častna občanka ne sme biti samo ena črka na papirju, zame je to še dodatna spodbuda,« je povedala Ruža Brcar, ki je ob koncu prejela ogromno čestitk.

Tatjana Mihelčič Gregorčič je prejela priznanje občine za več kot 30-letno strokovno in zavzeto skrb za kakovostno glasbeno izobraževanje otrok ter vključevanje Glasbene šole Trebnje v kulturno življenje širšega lokalnega okolja. Po prejemu priznanja je povedala. »Ker sem iz Bele krajine, bom citirala Otona Župančiča. Živeti - umreti usoda je naša, a cilj nam je visoko posejan. Poglej, drevo za usodo nič ne vpraša, a večno se bori za svoj namen.«

Župan Tomaž Ramovš je letos podelil štiri listine. Tjaž Djaip Bartolj jo je prejel za športne uspehe v mlajših kategorijah na šolskih ter domačih in mednarodnih atletskih tekmovanjih: »To priznanje mi daje velik zagon še za naprej. Pa tudi neko potrditev za dobro delo do zdaj. Res mi je v ponos, da sem ga prejel.«

V imenu Izletniške kmetije Nebesa nad Šentrupertom, ki je prejela listino za skrb in prizadevanje za ureditev in oživitev Nebes ter s tem za dvig promocije občine, je priznanje prevzel Anton Peterlin: »S tem se vidi moje delo. Že približno 20 let si prizadevam, da bi šel na tem področju turizem korak naprej.«

Podjetje Prevozi Prijatelj je prejelo listino ob 30-letnici delovanja podjetja, ki velja za zanesljivega partnerja pri prevozih organiziranih skupin. Priznanje je prevzel ustanovitelj podjetja Franc Prijatelj, ki je ob tem povedal: »Sem bil kar malo presenečen, ko sem dobil sporočilo. Sem pa ponosen na sina, ki pridno dela, pošteno dela. Da je predvsem varno, da so potniki zadovoljni in vozniki urejeni.«

Petra Zaletel jo je prejela za 25-letno delo na področju šiviljstva, še posebej za mojstrsko diplomo in spoštovanje tradicije: »To pomeni, da 20 let dela ni zaman. Hkrati pa je to zaveza oziroma obveza, da še naprej delam svoj poklic z veseljem in sledim svojim sanjam.«

Župan Tomaž Ramovš

Župan je v svojem govoru dejal, da je bilo leta 2023 zelo zahtevno, saj so morali poplačati številne obveznosti iz preteklosti. »Letos že lažje dihamo in razvijamo projekte, ki so pomembni za naše občane, denimo projekte na občinskem in državnem cestnem omrežju ter projekte na področju vodooskrbe. Živahen pa je tudi društveni in družabni utrip, za kar so zaslužni organizatorji in obiskovalci prireditev, k dobremu v lokalni skupnosti pa so prispevali tudi prejemniki letošnjih priznanj. Verjamem tudi, da imajo še dovolj energije za nove izzive, tako da bomo lahko skupaj ob podpori občinskega sveta in sodelavcev občinske uprave soustvarjali lepši jutri za vse,« je povedal.

Osrednja govornica je bila Vlasta Nussdorfer

Osrednja govornica na slavnostni seji je bila nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Kulturni program so popestrili Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert z zborovodkinjo Duško Lah Peček, mlada pevka Anja Janežič, učenci Glasbene šole Trebnje učenci Glasbene šole Trebnje Flora Zaletel ter Ljudmila in Kazimir Hysz ob klavirski spremljavi Jasmine Raković.

