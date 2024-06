bela krajina

Vsakih pet minut nekdo potrebuje kri

3.6.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: OZ RK Metlika

Metlika - Danes je v Metliki potekala druga redna krvodajalska akcija letos, na katero se je odzvalo 170 krvodajalcev. Od tega je bilo 15 novih, ki so kri darovali prvič.

Današnja krvodajalska akcija v Metliki (Fotografiji: OZ RK Metlika)

Jutri, 4. junija, pa v Sloveniji obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva – letošnji slogan je (P)ostani del moštva (več v priponki pod tekstom).

V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato v bolnišnicah potrebujejo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovijo potrebno količino krvi. Letno daruje kri več kot 97.000 krvodajalcev, ki zdravstvu zagotovijo več kot 42.000 litrov krvi.

Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku, krvodajalci pa so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo so danes zapisali v OZ RK Metlika in dodali: ''Kri, ki jo darujete, je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarite.''

