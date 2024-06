dolenjska

FOTO: Srebrni in zlati jubilej mašništva

3.6.2024 | 08:20 | L. Markelj

Foto: Robert Kokol, FotoAsja

Mirna Peč - Ob župnijskem prazniku Župnije Mirna Peč – 30. maja, na dan pred obletnico njihovega mučeništva, praznujejo god župnijskih zavetnikov sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota – je bilo včeraj v Mirni Peči slovesno kot že dolgo ne.

Dolgoletni mirnopeški župnik g. Janez Rihtaršič (na levi) je praznoval 25 let duhovništva, g. Jože Razinger pa 50 let.

Pri dopoldanski maši so proslavili dva pomembna jubileja, srebrno in zlato mašo dveh mirnopeških župnikov: dolgoletni župnik g. Janez Rihtaršič je praznoval 25 let duhovništva, g. Jože Razinger, ki skrbi za duhovno oskrbo karmeličank v Karmeličanskem samostanu Mirna Peč v Rogovili, pa 50 letnico nove maše.

Farani, ki so se znova izkazali in farno cerkev čudovito okrasili s cvetjem in venci, ki so jih po vaseh pletli mnogo dni, pred cerkvijo pa so postavili tudi mlaje, so se tako zahvalili za vse milosti, ki jih prejemajo po obeh duhovnikih.

"V našo župnijo ste vstopili kot mlad neizkušen župnik, pa vendar ste v sebi skrivali tisto moč in zagnanost, da boste iz te župnije naredili živo Cerkev. Tako kot ste vi rasli v svojem poklicu duhovništva, je tudi mirnopeška župnija pridobivala svojo lepoto: tako vizualno, kot tudi duhovno. Vse vaše molitve, dela in skrbi ter odrekanja samemu sebi s obrodile sad. za vse to se vam iz srca zahvaljujemo," je župniku g. Janezu Rihtaršiču v imenu zbranih povedala Blažka Kristan.

Polna cerkev vernikov

G. Jožetu Razingerju, ki je bil v mirnopeško župnijo poslan kot pastir sestram karmeličankam, pa je dejala: "V našo skupnost velikokrat stopate v službi spovednika. Nič koliko odvez je bilo preko vas odobrenih od boga ..."

Zbrani farani so jubilantoma čestitali z željo, da ju Bog še naprej obilno blagoslavlja in obdarja z obiljem življenjskih moči. "Naj vama dobri Bog še naprej naklanja vztrajnosti, da bosta še nešteto let predano in goreče uresničevala svoje življenjsko poslanstvo. Mirnopeški farani se veselimo z Vami in Vama iz hvaležnega srca kličemo: »Bog naj Vas živi še na mnoga leta!«.

Slovesnost je obogatilo ubrano petje cerkvenega pevskega zbora.

Mlaji slavljencema v čast pred farno cerkvijo v Mirni Peči.

Seveda ni šlo brez čestitk in zahval tako faranov kot sorodnikov in prijateljev obeh jubilantov, ki sta bila ganjena ob vseh pozornostih in hvaležna za dar duhovništva.

Po maši je bila procesija, s katero so klicali Jezusov blagoslov na ves kraj in njegove prebivalce, sledilo je skupno kosilo pred farno cerkvijo, ko so se zbrani še družili in klepetali, tudi z obema slavljencema. Dogodek je popestril tudi nastop igralca Gregorja Čušina, otroci so se zabavali s čarovnikom in imeli delavnice, pel je otroški pevski zbor, slišal se je glas harmonike.

Za pripravo na praznovanje je v mirnopeški župniji potekala devetdnevnica in med drugim sta Mirnopečane nagovorila dva duhovnika, ki sta kot bogoslovca bivala med njimi: g. Roman Ivanetič, župnik v Gabrovki, in g. Matej Gnidovec, župnik v Leskovcu pri Krškem.

‹ nazaj