Danes brez elektrike

3.6.2024 | 07:00 | L. M.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALO LEŠČE;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI , izvod 4. Proti Božakovo;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 2.GOTNA VAS;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI.

Nadzorništvo Trebnje obveščae, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 4. MAISTROVA, DOLENJSKA ULICA, ULICA HEROJEV.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje, nizkonapetostno omrežje – Spodnje Orešje med 9. in 13. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Gubčeva, nizkonapetostno omrežje – naselje ob parku med 10.30 in 13.30 uro.

Voda motna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Stranska vas, Dolga vas ter ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg ter Grajski trg 51, 52 v občini Žužemberk, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Globočec potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

