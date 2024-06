družabno

Druženje planincev na Krku

2.6.2024 | 17:50 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Robert Bozovičar

Planinci PD Novo mesto in PD Obzova s Krka so med sabo veliki prijatelji.

Planinci PD Novo mesto so bili povabljeni k svojim hrvaškim kolegom iz PD Obzova z otoka Krka. Srečanje je že tradicionalno, saj ga društvi izmenično organizirata vsako leto. Tokrat so bile na voljo tri različne razdalje. Najbolj zagreti so se udeležili 15-kilometrskega pohoda, ostali pa so lahko izbirali med 10 in 5-kilometrsko razdaljo. Pot je vodila ob obali z idiličnimi razgledi daleč na morje. Del poti je vodil tudi po gozdu, kjer je pohodnike pričakala bujna kulisa spomladanskih ciklam.

Fenomen cvetenja ciklam na območju Šotoventa in občine Malinska-Dubašnica pojasnjujejo v različnih naravoslovnih, botaničnih in hortikulturnih publikacijah, češ, da je to posledica podnebnih in drugih ekoloških posebnosti tamkajšnjih starih listopadnih hrastovih gozdov, ki so sami po sebi velika naravna vrednota.

Slovensko-hrvaška skupina planincev, med katerimi so bili tudi najmlajši pohodniki, je del poti prehodila celo po znani romarski poti Camino Krk. Krški Camino, ki je bil urejen leta 2019 po vzoru 800 km dolge španske Jakobove romarske poti oz. Camina de Santiaga, je razdeljen na sedem pohodniških romarskih etap, ki vodijo po urejenih in tudi dobro označenih poteh okoli celotnega otoka.

Na cilju je tokrat zbrane razveseljeval ubrani kitarist, sicer član Planinskega društva Zagreb, srečanje pa so sklenili ob podelitvi priznanj večkratnim udeležencem teh tradicionalnih planinskih srečanj.

