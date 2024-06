dolenjska

Brenčanje "najbuljših" okusov uspelo kljub dežju

1.6.2024 | 15:15 | L. M., foto: Ema Parkelj

Mirna Peč - Kljub nestanovitni vremenski napovedi so Brenčači z veliko podporo ponudnikov, obiskovalcev in podpornikov izpeljali kulinarični dogodek "Mir na peč, dobru bo".

Obisk je bil dober, o čemer priča tudi podatek, da so kulinarične dobrote povsem pošle. Prav do zadnjega slastnega grižljaja.

Na dogodku so sodelovale tudi članice PDŽ Mirna Peč s palačinkami in flancati.

Obiskovalci kulinaričnega doživetja "Mir na peč, dobru bo!", ki se je v organizaciji Kulturnega društva Četrtkova brenčanja v Mirni Peči odvijalo zadnji majski četrtek pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, so bili navdušeni nad okusno ponudbo. Slastne napolitanske pice Pica Pl'c, dišeč poljanski golaž in Ančkin kruh ter pohančki in pečeni rebrasti krompirček Hiše Cesar so šli za med in v celoti pošli.

Izjemno so navdušili tudi ponudniki sladkega. Članice Društva podeželskih žena Mirna Peč so posladkale s palačinkami in flancati, Sladka Saška s sladoledom, vaflji in bubble tea ter Gregor iz Kavarne 5KA s sladoledom. Užitki so bili še večji ob ponudbi osvežilnih pijač.

Veselo je bilo mogoče nazdravljati s člani Društva vinogradnikov Mirna Peč, vinarjem Matejem Grando, Petrom Cesarjem iz Pivovarne Cesar, Mihelco Kuplenk iz Bar Pr' Hlapc in Brenčači. Točili so odlična in kakovostna vina in penino, mirnopeško pivo, koktajle, brezalkoholne pijače in sveže kuhano turško kavico z domačim mlekom Kmetije Radež.

Pestra je bila tudi ponudba ustvarjalnih pridelovalcev in rokodelcev. Obiskovalci so lahko občudovali in kupili izdelke Blaža Jarca (Konopljarc) iz slovenske konoplje in gobic, ročno izdelane lesene izdelke Gašperja Žagarja (Woodwork Žagar), ročno kovane nože Sama Turka (Kovačija Turk) in kuhinjske krpice Brigite Rupnik (Rual – ljubezen do šivanja).

Premierno okolju prijazni brenčaški kozarčki

Nova brenčaški kozarček se je obnesel.

Navdušenje so požele brenča slaščice v kozarčkih, ki so vsebovale sestavine, ki jih obožujejo Brenčači – med, mango in še nekaj mlečnih skrivnosti. Premiero pa so doživeli čudoviti brenčaški kozarčki za večkratno uporabo, ki so jih ustvarili z namenom, da bi zmanjšali vpliv na okolje in ustvarili čim manj odpadkov.

Vanje so prvič točili pijačo ravno na kulinaričnem doživetju. Obiskovalci so jih dobili v zameno za kavcijo in jih uporabljali skozi celotni dogodek. Pred odhodom domov so jih lahko vrnili in prejeli kavcijo nazaj ali pa so jih obdržali za spomin.

Organizatorji obljubljajo, da bodo kozarčki stalnica na vseh prihajajočih brenčaških dogodkih in zelo so srečni, ker lahko z vnovično uporabo vsi skupaj prispevajo k ohranjanju okolja.

Prireditev je kljub dežju lepo uspela.

Kmalu pohod Po poti Slakove in Pavčkove mladosti

Brenčači se vsem obiskovalcem, ponudnikom, Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter Občini Mirna Peč zahvaljujejo za podporo in obljubljajo nova druženja.

Prvo bo kmalu. V soboto, 22. junija, v okviru praznika Občine Mirna Peč vabijo na 11. pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. Ne gre zgolj za pohod, temveč za luštno, zabavno, prešerno in poetično doživetje, pravijo. Trasa je nezahtevna, Prijave so že odprte.

