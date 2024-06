dolenjska

"Zaposleni so naše močne korenine in trden temelj"

1.6.2024 | 09:30 | L. M., foto: Krka

Otočec - Tradicionalni Dan Krkinih priznanj je Krkin najslovesnejši dogodek, s katerim potrjujejo, da krkašice in krkaše po vsem svetu, ne glede na jezikovne in kulturne razlike, združujejo skupne vrednote in poslanstvo.

Kot pravijo v Krki, jih vsako leto opomni, »kako pomembni smo ljudje, saj s svojim znanjem, predanostjo, zavzetostjo in strastjo gradimo našo skupnost in uresničujemo skupne in osebne cilje.«

Naj sodelavci v skupini Krka

Letos so na osrednji prireditvi na Otočcu, ki je bila ob Krkinem 70. jubileju še posebno slovesna, dali priznanje vsem, ki s svojo pripadnostjo, predanim delom, inovativnostjo in delovnimi presežki tkejo njihovo zgodbo o uspehu. Plakete so podelili jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se še posebno izkazali na področju inovativne dejavnosti.

Zahvala in nagovor Jožeta Colariča

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič se je vsem zaposlenim iskreno zahvalil za njihov prispevek h Krkinemu razvoju.

»Krkinih 70 niso samo leta. So naše močne korenine, naš trden temelj. Za vse, kar smo in proti čemur gremo. So osnova za danes in za jutri. Pomembni ste vsi sodelavci, ki ste v Krki zaslužni za razvoj in raziskave, za nove izdelke in tehnologije, za registracijo zdravil. Z vami in zaradi vas ohranjamo bogato ponudbo uveljavljenih izdelkov, jo dopolnjujemo z novimi ter pospešeno vstopamo na nova terapevtska področja. Pomembni ste tudi vsi sodelavci, ki ste zaslužni za zagotavljanje Krkinih izdelkov, za njihovo vrhunsko kakovost, zadostne zaloge in dobavljivost. Krkina velika prednost pa je tudi razvita marketinško-prodajna mreža. Vi sodelavci ste izredno pomembni. Enako drži za celotno oskrbno verigo, inženiring s tehničnimi storitvami, informacijsko tehnologijo, korporativno ekonomiko, finance, kadrovski sektor in za vse druge Krkine sektorje in službe, v katerih zagotavljate brezhibnost našega delovanja in poslovanja. In ne nazadnje tudi za zaposlene v Termah Krka, ki skrbite za zdravje in dobro počutje naših gostov. Z vsemi vami naše poslanstvo vedno znova obkroži svet in se potem vrača domov – v obliki dobrih poslovnih odnosov in rezultatov,« je povedal Colarič.

Na osrednji slovesnosti na Otočcu je čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj.

Delovni jubilej praznuje 637 zaposlenih

Število zaposlenih v Krki neprestano narašča. Srce in duša podjetja je skoraj 13.000 krkašev v 51 podjetjih in predstavništvih po vsem svetu. Generacije inovativnih in ustvarjalnih posameznikov so Krki omogočile, da se je v 70 letih razvila v eno največjih in najuspešnejših svetovnih generičnih farmacevtskih podjetij. S svojo vizijo, strastjo in predanostjo so krkaši stkali zgodbo o uspehu, ki navdihuje in usmerja.

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 637 zaposlenih – 293 jih dela 10 let, 114 jih je zaposlenih 20 let, 101 jih je Krki zvestih 30 let, 48 jih v Krki dela že 35 let, 81 pa kar 40 let. Plakete za delovni jubilej so poleg krkašic in krkašev iz Slovenije prejeli tudi zaposleni iz Avstrije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Estonije, Finske, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Mongolije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Romunije, Ruske federacije, Severne Makedonije, Slovaške, Srbije, Španije, Ukrajine in Uzbekistana.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Naj vodje v skupini Krka

Pripadnost zaposlenih in pozitivno vzdušje v Krki še dodatno spodbujajo z vsakoletnim izbiranjem sodelavcev in vodij, ki s svojim zgledom navdihujejo svojo ekipo in druge zaposlene. Na razpis, ki so ga objavili marca, je prispelo 763 predlogov, in sicer 598 za naj sodelavce in 165 za naj vodje. Komisije so izmed njih izbrale 51 naj sodelavcev in 18 naj vodij na ravni organizacijskih enot ter 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij na ravni skupine Krka.

Med slavljenci so bili tudi marketinški nagrajenci za leto 2023, in sicer 2 najboljša vodja marketinga, 2 najboljša vodja področja, 1 najboljši interni trener, 6 najboljših vodij blagovnih znamk, 7 najboljših vodij terena, 1 najboljši sodelavec za marketinške analize, 3 najboljši sodelavci za ključne partnerje in 50 najboljših strokovnih sodelavcev. Nagrade in priznanja je prejelo tudi 5 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil.

Priznanja za naj vodje in naj sodelavce, marketinške dosežke ter izjemno delo na področju registracije zdravil so prejeli tudi zaposleni iz njihovih podjetij in predstavništev po svetu. To še poudarja Krkino mednarodno naravnanost ter širitev in krepitev naše globalne poslovne mreže.

Nagrajujejo inovativnost

Zaposleni lahko s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. »Zato imamo poleg nagrad, ki jih predlagatelji prejmejo za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, še druge oblike spodbud,« povedo v Krki.

Tako so tudi letos na Dnevu Krkinih priznanj podelili nagrado najboljšemu predlagatelju in nagrado predlagateljem za najboljšo izboljšavo na področju optimizacije izdelka. Poleg tega so nagradili še najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti in vodjo organizacijske enote, ki je dala največ koristnih predlogov.

