novice

Po Sloveniji zaživelo 70 hotelov za čebele samotarke

22.5.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: A1 Slovenija

A1 Slovenija je letos ob svetovnem dnevu čebel z vseslovensko akcijo našla primeren prostor za 70 hotelov za čebele samotarke, ki so zaživeli po domovih vseh slovenskih regij. Nekaj jih je tudi na našem območju, in sicer v Trebnjem, na Mirni, v Sevnici, Brežicah, na Bizeljskem in v Črnomlju.

Čebele in drugi opraševalci skrbijo za opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % hrane na svetu. Čeprav je med opraševalci najbolj znana kranjska čebela, so za naše preživetje veliko pomembnejše čebele samotarke, ki oprašijo kar stokrat več rastlin kot medonosne čebele, ob tem sporočajo iz A1. Ob tem pa se soočajo s težavo, ki je medonosna čebela nima, in sicer pomanjkanjem primernih mest za gnezdenje.

Na družbenih omrežjih so v omenjeni družbi pozvali k oddaji predlogov za nastanitev čebel samotark v vseh slovenskih regijah. Predloge je oddalo več kot 1500 ljudi, med katere so razdelili 70 hotelov za čebele samotarke.

‹ nazaj