Za konec pa domače

25.4.2024 | 10:25 | I. V.

Novo mesto - Sinoči se je v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu zaključila sezona Kozinovega abonmaja, ki je ljubiteljem klasična glasbe prinesla pet koncertov.

Sezono so jeseni začeli solisti Emarsmaster in komorni godalni orkester slovenske filharmonije, zaključili pa so ga domači glasbeniki in pevci združeni v Mešani pevski zbor Dolenjske in koncertni orkester pod vodstvom umetniškega vodje Jerneja Fabjana.

V prvem delu koncerta sta zbor in orkester izvedla skladbo Gustava Horsta The Cloud Messenger, ki je bila v Sloveniji izvedena prvič. Gre za staro indijsko zgodbo Kalidasa, ki pripoveduje o služabniku, ki ga je zaradi prekrška gospodar odpustil. Med delom na njivi pa je opazil oblak, preko katerega je želel poslati sporočilo nesmrtne ljubezni svoji ženi. Oblak potuje v daljne kraje, pri čemer opisuje vse, kar vidi na tej svoji poti – od mirnih poljan, lotosovih jezer in s cvetjem obdanih vasi do visokih pogorij Himalaje in cesarskega mesta, v katerem biva kmetova žena in čaka svojega dragega. Zgodbo je v angleščino prepesnil sam skladatelj Gustav Holst.

V drugem delu koncerta so zaigrali tri skladbe iz cikla Ta citira novomeškega skladatelja Marijana Dovića, ki je skladbe, spisane po predlogah primorskih ljudskih pesmi, v originalni izvedbi izvedel z Akademskim pevskim zborom Univerze na Primorskem pod vodstvom Ambroža Čopija in jazzovskim godalnim kvintetom. Gre za sodobno obdelavo ljudskih pesmi, ki se v Dovićevem delu srečujejo tudi z ritmi z drugih koncev sveta, pri čemer prihaja do duhovitih in navihanih situacij. Čeprav zbor in orkester nista imela prav veliko priložnosti za skupne vaje, je koncert v celoti dobro uspel in naletel na glasno odobravanje občinstva.

