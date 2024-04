posavje

Ko Klemen Bunderla in Martin Kerin združita glasove

25.4.2024 | 09:00

Aktualov jutranji voditelj Klemen Bunderla je na prodajnem mestu Petrol na Čatežu ob Savi presenetil Martina Kerina, s katerim si delita ljubezen do petja.

Vsak dan se na Petrolovih prodajnih mestih pišejo izjemne zgodbe. Martin jih je v 38-letni karieri doživel že precej, saj se pri njih na Petrolu na Čatežu ob Savi ustavlja že druga in celo tretja generacija obiskovalcev, ki poznajo prodajno mesto še iz 70. let prejšnjega stoletja.

Življenje mu zapolnjuje glasba

Prav posebno mesto bo v njegovem srcu zasedlo četrtkovo popoldne, ko sta s Klemnom, ki ga redno spremlja prek radijskih valov, kar tako brez vaje, skupaj zapela v duetu. Martinovo življenje od nekdaj zapolnjuje glasba, saj je član moškega pevskega zbora. V domači fari vodi mešani zbor in občasno zaigra tudi na orgle. Skupni družinski čas Kerinovih je glasbeno obarvan in velikokrat skupaj zapojejo. »Ti trenutki so izredno lepi. Ker nas je več, lahko zapojemo zborovske pesmi štiriglasno. Še bolj čudovito pa je, ko otroci v roke vzamejo inštrumente,« pravi.

Velika, dobrosrčna družina

Martin si je že od mladosti želel veliko družino, danes je oče šestih otrok, ki so si med seboj precej različni, a pravi, da so s spoštovanjem, odkritostjo in dobrosrčnostjo osebnostne razlike enostavno premostljive. Tega ne izkazuje samo v družinskem okolju, ampak tudi s svojim odnosom do sodelavcev in strank na delovnem mestu. »Vsaki stranki vedno skušam pomagati. Včasih le dobronameren pogled, pozdrav ali nasmešek, ko poračunam natočeno gorivo, nekomu polepša dan.«

Obdelujejo manjšo kmetijo

Družina Kerinovih obdeluje tudi manjšo kmetijo, ukvarjajo se z rejo domačih živali – od rac, kokoši, puranov, zajcev do prašičev. »Ker dela na kmetiji resnično nikoli ne zmanjka, sem zelo hvaležen za razumevajočega delodajalca in sodelavce, da se lahko poleg službe ukvarjam tako s petjem kot s kmetovanjem.« Martinu pa tako kot Klemnu nikoli ne zmanjka energije za smeh, saj jo s pozitivnostjo najde v majhnih vsakodnevnih stvareh.



