V šolo z avtom – kaj pa parkiranje?

23.4.2024 | 14:30 | I. V.

Šola ni dolžna zagotoviti brezplačnega parkirnega prostora vsakemu dijaku, ki bi se v šolo rad pripeljal z avtomobilom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Šolski center Novo mesto letos obiskuje 3.689 dijakov in 489 rednih študentov, kar je 520 dijakov in rednih študentov več, kot jih je vpisanih v drugi največji šolski center v državi, Šolski center Celje. Tolikšno število dijakov, študentov, učiteljev in drugih zaposlenih ob vsem drugem pomeni tudi resne logistične težave, še posebej če upoštevamo, da se v šolo poleg zaposlenih z osebnim avtomobilom pripelje tudi večina študentov in tudi polnoletnih dijakov. Parkirnih prostorov v neposredni bližini šole ni dovolj, kar je za nekatere velika težava.

Na Dolenjski list se je obrnil eden izmed dijakov Šolskega centra Novo mesto, ki opozarja, da se je število dijakov, ki v šolo prihajajo z avtomobili, v zadnjem času močno povečalo. »To je posledica razgibanega urnika, saj se veliko ur začne ob 8.00 namesto ob 7.10, kar dijakom onemogoča pravočasen prihod z avtobusom. Kljub temu šola nima ustrezno urejenih parkirnih prostorov za vse dijake. Parkirišča se že zgodaj zjutraj zapolnijo, edina prosta mesta pa so na travniku nad peščenim parkiriščem in na praznem dovozu Osnovne šole Dragotina Ketteja. V zadnjih dneh so se tam pojavili redarji, ki dijakom med poukom pišejo kazni. V dveh dneh je bilo kaznovanih že več kot 80 dijakov, kar je nevzdržno. Dijaki, ki se pripeljemo v šolo z avtomobilom, se hočemo s tem izogniti zamudam in stresu zaradi gneče v avtobusih. Večina dijakov, ki so v zadnjem času dobili kazni, ima čez manj kot tri mesece maturo, ki sama po sebi povzroča dovolj stresa. ... ,« je zapisal.

Parkirnih prostorov za vse dijake, študente in zaposlene ob Šolskem centru Novo mesto ni dovolj – Kazni zaradi nepravilnega parkiranja dodaten stres za maturante – Šola ni dolžna zagotoviti brezplačnega parkiranja za vse – Obstajajo tudi alternativne rešitve, kot so javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje …

