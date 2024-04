posavje

Podnebni tek za lepši jutri

23.4.2024 | 09:50 | M. K.

Krško - Podnebni tek, ki je potekal po vrtcih in šolah v tednu od 15. do 19. aprila, se je zaključil z včerajšnjim tekom in kolesarjenjem posavskih Ekošol v Informacijskem središču (IS) GEN energije. Več kot 270 mladih je tako ob dnevu Zemlje pokazalo, da je naš planet edinstven in ranljiv ekosistem, ki ga je potrebno ohranjati, da nam bo tudi v prihodnosti omogočal življenje. Podnebni tek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

V tednu ob 15. do 19. aprila 2024 so otroci, učenci in dijaki v programu Ekošola izvajali aktivnosti v sklopu projekta Podnebni tek. To ni bil navaden tek, ampak simbol odločenosti, da naredimo nekaj za naš planet, sporočajo iz Ekošole: ''Tekli so za lepši jutri, za prihodnost, v kateri bomo lahko mi in naši zanamci čez vrsto let uživali v čistem zraku, zdravih ekosistemih in boljšem podnebju.''

V projektu je sodelovalo 174 ustanov (vrtcev, osnovnih in srednjih šol) in več kot 40.000 mladih, ki so se pridružili kampanji Podnebni tek. Izdelali so štafetne palice in tekli, kolesarili ter beležili kilometre.

Zaključek kampanj in podnebnega teka ter zaključek skupne poti k bolj trajnostnemu in odgovornemu načinu in boju za naš planet je potekal od Osnovne šole Leskovec pri Krškem do Informacijskega središča (IS) GEN. Udeležili so se ga mladi iz posavskih Ekošol, zaposleni v Skupini GEN, predstavniki Atletske zveze Slovenije in Smučarske zveze Slovenije, na čelu z nekdanjim smučarskim skakalcem Jernejem Damjanom. Predstavniki sodelujočih šol so prebrali šolske podnebne zaveze, v katerih se enotno zavezujejo, da bodo skrbeli za naš planet za vse prihodnje generacije.

Program Ekošola

V Sloveniji v programu sodeluje več kot 135.000 otrok, učencev in dijakov ter 8.800 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij. V šolskem letu 2023/2024 je vanj vključenih 730 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, centrov za usposabljanje, delo in varstvo, dijaških domov in fakultet. Ustanove, ki izpolnjujejo kriterije 7 korakov progama Ekošola, pridobijo mednarodni okoljski znak Zelena zastava.

