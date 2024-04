družabno

Ubrano petje / Ponosni na bolnišnični zbor

22.4.2024 | 11:40 | Tekst in foto: Lidija Markelj

Nima vsaka bolnišnica svojega pevskega zbora, a Splošna bolnišnica Novo mesto ga ima. V letu, ko bolnišnica praznuje častitljivih 130 let delovanja, so se zbrali zaposleni, ki radi pojejo.

Na nedavnem slavnostnem dogodku so se tako ob jubileju prvič javno predstavili. Ubrano so zapeli nekaj večno lepih slovenskih popevk, in to triglasno, s tem pa poželi navdušenje poslušalcev.

Veseli bodo, če se jim bo pridružil še kdo, tudi moški, saj jih imajo zdaj le za vzorec – samo dva. Njihov zborovodja Jernej Fabijan (na fotografiji desno) je bil zadovoljen, saj so pred javnim nastopom imeli le nekaj vaj. Še posebej ponosna pa se je z njimi ob koncu dogodka fotografirala tudi direktorica dr. Milena Kramar Zupan (v sredini v rumenem). Sama sicer »dirigira« še številčnejšemu »zboru«, celotni bolnišnici. Mogoče pa bo le našla kaj časa in se zboru kdaj pridružila tudi kot pevka.

