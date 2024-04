dolenjska

Participativni proračun / Še do 23. aprila lahko predlagate ideje za Novo mesto

21.4.2024 | 11:00 | M. K.

Novo mesto - Tudi Mestna občina Novo mesto je, kot smo poročali, uvedla participativni proračun, ki občanom omogoča, da neposredno predlagajo in glasujejo za izvedbo projektov, ki bodo, kot pravijo na rotovžu, še izboljšali kakovost življenja v občini. Predloge so začeli zbirati v minulem mesecu in jih bodo na spletni strani www.idejezanovomesto.si ter v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 zbirali še do torka, 23. aprila.

Ob nedavni predstavitvi participativnega proračuna na rotovžu (Foto: arhiv; MONM)

Občani lahko predlagajo infrastrukturne projekte (ureditev poti, nova igrala, zasaditev dreves ipd.) in vsebinske projekte (izobraževalne delavnice, plakatne akcije, festival ipd.), njihova ocenjena vrednost pa ne sme biti nižja od 3 tisoč evrov in višja od 15 tisoč evrov. Skupno bodo za projekte tako namenili 100 tisoč evrov in jih enakovredno razdelili med območji mestnih in primestnih krajevnih skupnosti.

Vse prejete predloge bo pregledala in ocenila komisija, glasovanje o predlogih pa bo potekalo med 5. in 19. junijem. Občina bo izglasovane projekte izvedla do konca leta 2025.

