Pomembne točke / Krkaši premagali drugouvrščene Beltinčane

20.4.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Če so nogometaši Krke prejšnji teden doživeli enega najhujših porazov v zadnjih letih, ko so na domačem igrišču Portoval s kar 0:5 izgubili proti zadnjeuvrščeni ekipi Tabor Sežana, so včeraj skalp vzeli drugouvrščenim Beltinčanom. Na njihovem terenu so jih premagali z golom Ismirja Nadarevića.

Foto: zajem zaslonske slike

Nogometaši Beltincev Klima Tratnjek so v 26. krogu 2. slovenske nogometne lige doma izgubili proti Krki z 0:1. S tem so drugouvrščeni Beltinčani zamudili priložnost za skok na vrh pred Nafto 1903.

Beltinčani so tokrat doma morali priznati novomeški Krki. Edini gol na dvoboju je v 17. minuti dosegel Ismir Nadarević. Krka je s sedmo zmago v sezoni napredovala na 13. mesto in je pri 26 točkah.

Beltinčani pa ostajajo drugi, s točko zaostanka za Nafto. Lendavčane tekma tega kroga čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Vitanest Biljah. Nafta ima sicer na vrhu 51 točk in Beltinci 50, sledijo Gorica (48), Primorje eMundia (47) in Triglav Kranj (45).

Slednji je tekmo tega kroga tudi že odigral danes in doma z 1:1 remiziral z velenjskim Rudarjem. Domači so povedli z avtogolom Matevža Mediča Slačka v 21. minuti, končni izid pa je v 32. postavil Stian Džumhur. Tudi tekma med Tolminom in Dravinjo se je danes končala z 1:1.

V soboto ob tekmi Nafte in Bilj sledi še dvoboj med Fužinarjem in Gorico. Krog bodo v nedeljo sklenile tekme Brinje Grosuplje - Jadran Dekani, Tabor Sežana - Kety Emmi&Impol Bistrica ter Primorje eMundia - Ilirija 1911.

* Izidi, 26. krog:

- petek, 19. april:

BELTINCI KLIMA TRATNJEK : KRKA 0:1 (0:1).

* Beltinci, gledalcev 500, sodniki: Kondić, Pospeh in Pirman.

* Strelec: 0:1 Nadarević (17.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Moćić, Težački, Zorman (od 80. Kosi), Pihler, Štrakl, Sočič, Kralj, Katuša (od 46. Černe), Kaučič, Črnko (od 65. Ignjič), Rantaša (od 46. Nerguti).

* Krka: Čadež, Lalić, Lipec, Gliha, Milanović, Nadarević (od 85. Ostojič), Carl, Blaževski, Kovačič (od 58. Žur), Ivetić (od 34. Simić), Dervišević.

* Rumeni kartoni: Pihler; Carl.

* Rdeči karton: /.

TKK TOLMIN : DRAVINJA 1:1 (1:0).

* Tolmin, gledalcev 200, sodniki: Kovačič, Čiča in Kurež.

* Strelca: 1:0 Furlan (22.), 1:1 Kolar (83.).

* TKK Tolmin: Erjavšek, Furlan, Marsenić, Kujović, Močnik (od 64. Čilić), Perše (od 56. Kavčič), Prodanović, Simic, Skrbin, Rutar, Frelih (od 78. Kerrebijn).

* Dravinja: Mrežar, Ramšak, Napotnik, Koprivc, Vodopivec (od 70. Kolar), Rauter (od 85. Rožmarič), Privošnik (od 77. Gosak), Petek, Kopač, Vezjak, Grajfoner.

* Rumeni kartoni: Perše, Rutar, Močnik, Prodanović; Rauter.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV - RUDAR VELENJE 1:1 (1:1)

* Kranj, gledalcev 200, sodniki: Bezjak, Flajšman in Rumež.

* Strelca: 1:0 Medič Slaček (21./ag), 1:1 Džumhur (32.).

* Triglav: Sorčan, Bernik, Šimunović, Čadež (od 57. Podbregar), Varešanović, Čeh (od 57. Ljubijankić), Dakič (od 46. Horvat), Momčilovski (od 82. Daniels), Karamarko, Makadji (od 76. Rajter Krebs), Pokorn.

* Rudar Velenje: Šugić, Dajčman, Medič Slaček (od 80. Florjanc), Sitar, Zukić, Djermanović, Am. Vošnjak (od 70. Pešić), Ad. Vošnjak (od 70. Bloudek), Džumhur (od 67. Matjašič), Kantužer, Panić.

* Rumeni kartoni: Pokorn, Makadji, Horvat; Kantužerm Djermanović, Zukić, Florjanc.

- sobota, 20. april:

17.00 Vitanest Bilje - Nafta 1903

17.00 Fužinar Sij Ravne Systems - Gorica

- nedelja, 21. april:

17.00 Brinje Grosuplje - Jadran Dekani

17.00 Tabor Sežana - Kety Emmi&Impol Bistrica

17.00 Primorje eMundia - Ilirija 1911

* Lestvica:

1. Nafta 1903 25 16 3 6 51:26 51

2. Beltinci Klima Tratnjek 26 15 5 6 39:18 50

3. Gorica 25 14 6 5 44:20 48

4. Primorje eMundia 25 13 8 4 38:23 47

5. Triglav Kranj 26 13 6 7 40:27 45

6. Brinje Grosuplje 25 12 6 7 42:28 42

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 25 11 5 9 39:36 38

8. Rudar Velenje 26 9 5 12 32:44 32

9. Vitanest Bilje 25 8 5 12 39:46 29

10. Dravinja 26 8 5 13 27:38 29

11. Jadran Dekani 25 7 8 10 27:31 29

12. TKK Tolmin 26 7 7 12 27:41 28

13. Krka 26 7 5 14 31:45 26

14. Fužinar Ravne 25 6 6 13 30:48 24

15. Ilirija 1911 25 5 7 13 25:38 22

16. Tabor Sežana 25 5 7 13 32:54 22

