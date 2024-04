dolenjska

Mednarodna znanstvena konferenca / Trajnostni razvoj in umetna inteligenca

19.4.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Univerza v Novem mestu

Novo mesto - Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu so študenti iz Osrednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope na 9. mednarodni znanstveni študentski konferenci včeraj predstavili 68 inovativnih prispevkov na teme, ki oblikujejo našo prihodnost – od trajnostnega razvoja do umetne inteligence. Kot so spopročili z Univerze, ta dogodek postavlja Novo mesto kot ključno točko srečanj za naslednjo generacijo strokovnjakov in poudarja vlogo mednarodne znanstvene študentske konference kot katalizatorja za izmenjavo znanj in predstavitev pomembnih raziskav v globalnem kontekstu.

Dr. Malči Grivec, dekanica Fakultete za ekonomijo in informatiko

Osrednje sporočilo konference je, da umetna inteligenca predstavlja gonilno silo trajnostnega razvoja. Za uresničitev potenciala umetne inteligence v službi trajnostnih ciljev in za zagotovitev boljšega sveta za prihodnje generacije je potreben premišljen pristop. Ta mora vključevati etične, družbene in varnostne razsežnosti ter zagotavljati sodelovanje med različnimi družbenimi sektorji.

Dr. Svetlana Dušanić Gačić, BLC Banja Luka College

Glavni govornik je bil dr. Stevanče Nikoloski, ki je predstavil sinergijo med umetno inteligenco in naravo, osredotočeno na večciljno regresijo za okoljsko analitiko. Konferenca je razdeljena na šest sekcij, ki obravnavajo financiranje, računovodstvo, zaposlovanje, menedžment v zdravstvu, umetno inteligenco, digitalizacijo, izobraževanje in trajnostni razvoj. »Skrajni čas je torej, da spremenimo svoj pogled na svet tako z vidika potrošnika kot odločevalca, pa naj bo ta na ravni države, regije ali posameznega podjetja. Vsi skupaj se moramo prizadevati, da bodo naše potrošniške navade bolj trajnostne. Ne samo, da bomo izbirali izdelke, ki so izdelani na okolju prijaznejši način, kot so ekološko pridelana hrana, izdelki iz recikliranih materialov in izdelki, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, ampak da se bomo osredotočili na zmanjšanje nepotrebnih nakupov in spodbujanje kulture uporabe, ne lastništva. Skratka, v ospredje bo morala kultura izposoje, deljenja in ponovne uporabe izdelkov. Pri vsem tem pa imata pomembno vlogo ozaveščenost in izobraževanje.« je dejala doc. dr. Malči Grivec, dekanice Fakultete za ekonomijo in informatiko.

Dr. Darijo Jerković, Sveučilište / Univerzitet »VITEZ« Travnik, Bosna in Hercegovina

Konferenco organizira Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu skupaj s partnerskimi visokošolskimi zavodi Sveučilište/Univerzitet »VITEZ« Travnik, Bosna in Hercegovina, Veleučilište »Lavoslav Ružička« Vukovar, Hrvaška, Visoka škola modernog biznisa (MBS), Beograd, Srbija, BLC Banja Luka College, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, Univerzitet FINRA Tuzla, Tuzla, Bosna in Hercegovina, Ekonomska fakulteta, Univerza v Nišu, Srbija, Inštitut za ekonomijo in finance, Univerza v Szczecinu, Poljska.

