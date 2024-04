kronika

Spet kurimo / Dimniški požar

19.4.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.26 so v naselju Hrib pri Orehku, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so nadzorovali gorenje saj in očistili tuljavo, pregledali območje okoli dimnika ter lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Skopice)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 1 izvod Gasilni dom;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOVINAR ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ IN TP OBČICE 2;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KREMENJAK - RUPERČ VRH 2, izvod 2. NA DROG DESNO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 3. PROTI VAVTI VASI;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI KOČEV. POLJANAH;

- od 10:00 do 10:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA 2001.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, izvod 5. ROŽNA ULICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - področje Rake z okolico na območju TP Vrh Videm, Raka Vinji Vrh, Celine Raka, Raka Šola med 5:45 in 6:45 uro, na območju TP Smednik in Dolga Raka med 8. in 13. uro; na nadzorništvo Brežice - področje Sel z okolico na območju TP Sela 2 - nizkonapetostno omrežje Proti Selam in hiša pri TP pa med 8. in 14. uro.

