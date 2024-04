dolenjska

Iskalna akcija / Pobegle ovce doma

18.4.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: M.L.

Ubežniki na poti domov - zasačeni na begu so že v domači ogradi.

S travnika v Smolenji vasi so včeraj pobegnili kozel in dve ovci. Lastnika sta takoj sprožila iskalno akcijo, v kateri so sodelovali nekateri krajani, prijatelji in celo Facebook »občinstvo«. Fotografija pobeglih živali je bila namreč objavljena tudi na družbenem omrežju, celo v skupini Policijske kontrole Dolenjska, kjer so očividci lastnika usmerjali tja, kjer so bili ubežniki nazadnje opaženi. Je bilo pa na ta račun tudi precej smeha med komentatorji in bralci.

Včerajšnje iskanje ni obrodilo sadov, tako da so kozel in ovce noč preživeli na svobodi. Danes zjutraj pa je bilo nadaljevanje iskanja uspešnejše. Trojico pobeglih so ujeli na travniku ob reki Krki v bližini vasi Krka. Lastnik jih je naložil v avto in odpeljal v domačo ogrado.

Kosmata druščina je tako vsaj za nekaj ur okusila svobodo in svežino tujih travnikov, zapis, reševalna akcija in kasnejši transport pa so med bralci in udeleženci povzročili tudi salve smeha.

‹ nazaj