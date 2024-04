kronika

Pokopališče Svetica / FOTO: Četverica oskrunila 25 grobov

17.4.2024 | 13:30 | M. K.

Metliški policisti so izsledili štiri osumljene poškodovanja grobov in tatvin na pokopališču Svetice na Hrastu pri Jugorju. Med ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da so storilci s 25 grobov ukradli nagrobno opremo ter najemnikom grobov povzročili premoženjsko škodo, so sporočili z novomeške policijske uprave. Zgodilo se je, kot smo poročali, prejšnjo sredo.

Ukradeni predmeti s pokopališča Svetica (Foto: PP Metlika)

Dodali so, da so dejanja osumljene štiri osebe stare 57 let, 18 let, 16 let in 15 let iz dveh naselij v okolici Metlike. Enemu od osumljencev so zasegli ukradene predmete s pokopališča.

Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin kaznivih dejanj, po zaključeni preiskavi bodo na okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo, so še navedli na Policijski upravi Novo mesto.

Ostala kronika: Povzročitelj nesreče z 2,1 promila alkohola

Včeraj nekaj pred 16.30 se je zgodila prometna nesreča dveh osebnih avtomobilov v Črncu na območju Brežic (s fotografijami posledic smo o njej že poročali). Policisti PP Brežice so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 68-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Cundrovca. V naselju Črnc je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na levo stran vozišča in trčil v avtomobil 26-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Nadaljujejo preiskavo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Včerajšnja prometna nesreča v Brežicah (Foto: arhiv; PGE Krško)

Sevniški policisti prijeli vlomilca

Včeraj nekaj po 8. uri so policisti PP Sevnica v Šentjurju na Polju prijeli 35-letnega osumljenca, ki je vlomil v prikolico za kampiranje. Sicer ni ničesar ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 900 evrov škode. Okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlom

V Beli Cerkvi je v noči na torek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel kros motor znamke Yamaha YZ 85 in otroški štirikolesnik znamke Yamaha bele barve. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 8.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Kapele, Rakovec, Jereslavec, Podvinje) včeraj prijeli 43 državljanov Sirije, 20 Afganistana, 15 Indije, 13 Turčije, sedem državljanov Nepala, šest Somalije, tri državljane Maroka in Pakistana, dva državljana Irana ter državljana Tunizije in Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

