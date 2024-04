kronika

Gorelo v garažni hiši / FOTO: Nesreča v Brežicah

17.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.24 sta v Črncu v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji in preverili morebitno iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Prometna nesreča v Brežicah (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Gorela zabojnika v garažni hiši

Včeraj ob 5.42 sta na Novem trgu v Novem mestu gorela komunalna zabojnika v parkirni hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar in prezračili prostore, zabojnika sta uničena.

Vetrolom

Ob 21.23 je v naselju Ravnik pri Šentrupertu na lokalni cesti večja veja ovirala promet. Gasilci PGD Šentrupert so jo razžagali in odstranili s ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo NM obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5.OB TEŽKI VODI PROTI REG. VASI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC, izvod 2. UŠIVEC;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK, izvod 2. POTOK KAB. NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na:

- področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Selce Volovnik, nizkonapetostno omrežje – Selce med 8:00 in 13:00 uro; na območju TP Raški vrh, nizkonapetostno omrežje – Štrit med 8:00 in 12:00 uro; na območju TP Površje, nizkonapetostno omrežje – Površje – Dolenja vas pa med 12:00 in 15:00 uro.

- področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje – Slakonja, Novak med 8:30 in 13:00 uro; na območju TP Izvir pa med 9:00 in 12:00 uro

- področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Orehovo vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Sevnica med 8:00 in 14:00 uro.

