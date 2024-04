bela krajina

Ponorelo vreme / Včeraj skoraj 32 stopinj, jutri - sneg

15.4.2024 | 10:10 | M. K.

Agencija RS za okolje (Arso) je postregla z nedeljsko temperaturno bilanco po slovenskih krajih. Znova so padali rekordi, v Metliki so podrli celo absolutni aprilski temperaturni rekord.

April se še ni prevesil v drugo polovico, pa so pri nas temperature že drugič v tem mesecu presegle 30 stopinj Celzija. Meteorologi Arsa ob tem poročajo o novem mejniku. »Če smo preteklo nedeljo beležili najzgodnejšo tridesetico v mesecu aprilu, pa smo tokrat presegli absolutni aprilski temperaturni rekord,« so včeraj zapisali. Ta je padel v Metliki, kjer se je živo srebro povzpelo na osupljivih 31,8 stopinje Celzija. Ob Metliki je bila meja 30 stopinj Celzija presežena še na osmih meteoroloških postajah po Sloveniji. Na letališču Cerklje ob Krki so izmerili 31,4 stopinje, v Dobličah Pri Črnomlju 31,2 stopinje, temperaturo nad 30 stopinj pa so zabeležili tudi na merilnih postajah Podčetrtek, Maribor – Vrbanski plato, Novo mesto, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Lendava.

Pri Arsu so ob tem poudarili, da je bil glede na »dolgoletne homogenizirane in interpolirane nize podatkov kar na 42 meteoroloških postajah presežen aprilski temperaturni rekord.« Toplo je bilo tudi v višinah. Na Kredarici so denimo izmerili 12,1 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen prejšnji aprilski rekord 11,5 stopinje Celzija, ki pa so ga izmerili preteklo nedeljo.

Prihaja izrazita sprememba

»Kljub poletni vročini pa je pred nami sprememba vremena,« so opozorili ter pojasnili, da bo po suhem ponedeljku v torek zjutraj v severnih krajih začelo deževati, čez dan pa se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne bodo zajele vso Slovenijo. Vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Temperatura se bo spuščala, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji Sloveniji še niže.

Zaradi južnega snega bo ponekod nad 500 m možen snegolom.

Tudi v sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in dokaj hladno, nastalo pa bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht.

