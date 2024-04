bela krajina

Na železniški postaji / Nova kolesarska postaja

10.4.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Semič - Na semiški železniški postaji so ta teden odprli novo kolesarsko postajo. S tem se je odprla tudi letošnja sezona izposoje električnih koles BiKe v Semiču.

V sklopu projekta »Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja«, katere vodilni partner je Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, so na železniški postaji Semič postavili novo kolesarsko postajo za izposojo koles in nabavili tri električna kolesa. Vrednost investicije znaša 31.170 evrov, od tega je 20 tisočakov sofinanciranih s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V projektu so sicer na območju 12 občin postavili 38 avtobusnih postaj ter tri kolesarske postaje za izposojo koles. Poleg tega bodo v spomladanskem času organizirane delavnice na temo varna pot otrok v šolo. Vrednost celotnega projekta je dobrih 400.000 evrov.

Zadnja kolesarska postaja na semiški železniški postaji je skupaj z obstoječo v trškem jedru Semiča (ta deluje od junija 2022) s skupaj sedmimi e-kolesi vključena v belokranjski sistem za avtomatizirano izposojo javnih/mestnih koles BiKe, ta pa je del sistema DBK Bike (Dolenjska in Bela krajina Bike). Uporabnikom omogoča izposojo koles na skupaj 25. postajah v občinah Semič, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Novo mesto, Straža, Mirna peč in Trebnje.

V Beli krajini so trenutno na voljo štiri tovrstne kolesarske postaje, in sicer, kot omenjeno, v semiškem trškem jedru ter na železniški postaji, v Črnomlju pa v mestnem jedru in pri Podjetniški inkubatorju.

