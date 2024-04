gospodarstvo

Skupščina zveze Vinis / Podpora tudi manjšim vinogradnikom

2.4.2024 | 17:30 | M. L.

Foto: arhiv Vinis

Novo vodstvo: predsednik Blaž Zagmajster (v sredini) in podpredsednika Miran Jurak (levo) in Andrej Rebernišek.

Stara vas – Bizeljsko - Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - VINIS je na nedavni volilni skupščini v Stari vasi – Bizeljsko izvolila novo vodstvo in sprejela program dela. V razpravi o trenutnih razmerah v vinogradništvu so poudarili nadaljnje prizadevanje Vinisa za ohranjanje vinogradniških površin, za večjo državno skrb za ohranjanja manjših vinogradniških površin in s tem ohranjanje kulturne krajine, saj marsikateri ukrep ni naklonjen manjšim vinogradnikom. Podpisali so peticijo proti dodatni obremenitvi vinogradnikov z dohodnino pri obnovi vinogradov, ki so jo poslali vladi, državnemu zboru, ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstvu za finance.

Zveza Vinis bo letos že sedmič organizirala meddruštveno državno ocenjevanje vin, ki bo v Lenartu v Slovenskih Goricah. Prav tam bo 1. junija tudi že šesto srečanje vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Vinisov dan.

