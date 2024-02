FOTO: Kmetje tudi v Novem mestu s traktorji protestno na cestah

22.2.2024 | 14:15

V Novem mestu so se kmetje s traktorji zbrali pred Supernovo in nato krenili proti mestu.

Kmetje so se zapeljali tudi do hotela Dolenjc'.

Novo mesto - V več krajih po Sloveniji so danes potekali protestni shodi kmetov, na katerih so opozarjali na trenutno stanje v kmetijstvu. Izpostavili so niz zahtev do vladajoče politike, med drugim zaščito kmetijskih zemljišč, prevetritev OMD plačil in zmanjšanje birokracije, protest pa je bil tudi del vseevropskih protestov proti skupni kmetijski politiki.

Kmetje so se na protestu med drugim zbrali tudi v Novem mestu pred Supernovo ter nato, takšne so bile napovedi, okoli 13.30 v koloni krenili proti krožišču Tabletka in naprej v smeri proti Žabji vasi in centru Novega mesta. Policija je v pričakovanju prometnih zastojev pozivala voznike, naj se izognejo vožnji po vpadnicah in ožjemu delu mesta.

Fotografije z Ljubljanske ceste, od koder so šli protestniki še do hotela Dolenjc', so spodaj v fotogaleriji.

Svoje zahteve so sicer kmetje nanizali v približno 30 točkah. Tako med drugim zahtevajo takojšnjo zaščito kmetijskih zemljišč in ostro nasprotujejo postopkom hitrih razlastitev, zahtevajo rešitev glede izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD plačila) iz obdavčitve, določitev odškodnine v primeru prepovedi kmetijske obdelave na območju vodnih pasov, spremembo zakona o zaščiti živali, več lokalno pridelane hrane v lokalnih zavodih ...

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved - sindikat sicer ni udeležen v protestih, saj do teh prihaja samoiniciativno, jih pa podpira - je dejal, da je protest del skupnih protestov proti evropski kmetijski politiki. Evropski kmetje namreč protestirajo tudi zaradi uvoza žit iz Ukrajine, evropski trg pa je preplavljen tudi s poceni uvoženim mesom, jajci in sladkorjem. Po besedah predsednika soboške območne enote kmetijsko gozdarske zbornice Danila Meolica je protest tudi podpora evropskim kmetom.

STA; M. K.

Foto: M. Luzar

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj 7 (8) (1) (8)(1) Oceni Dolenjec ZADNJI, ampak res zadnji so ti ki morajo stavkati v naši državi! Nepovratna sredstva, subvencije, gorivo brez trošarin, vračilo DDV itd...itd.. Stavkajo pa z traktorji nad 100.000 eur in polnimi denarnicami. Če ne zmorejo reveži poslovat, naj zaprejo to kmetijsko dejavnost in naj vzamejo delo, ki ga ponuja Zavod za zaposlovanje. Za ta denar, ki ga bodo zaslužili si bodo lahko kupili krompir v trgovskem centru.... 17m nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni miha Je bilo zadnjič zanimiva debata na TV.. Zakaj ti nikoli ne štrajkajo ko so desne vlade? Preglej samo prijavljene komentatorje