Milena Kramar Zupan neomajna - stavkajočim zdravnikom bo preklicala soglasja za delo drugje

22.2.2024 | 13:30

Milena Kramar Zupan (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Direktorji zdravstvenih ustanov na sekundarni in terciarni ravni so ministrstvu za zdravje na današnjem sestanku predstavili načrte dela po 1. marcu, ko se bodo začeli uveljavljati umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Po besedah direktorjev neprekinjeno zdravstveno varstvo ne bo ogroženo, bodo pa odpadale nekatere nenujne zdravstvene storitve.

Sestanka se je uvodoma udeležila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki pa je nato odšla na sejo vlade. Kot je pred začetkom seje povedala medijem, je namen sestanka pogovor o pripravljenosti na 1. marec, ko se bodo po napovedih uveljavili umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo.

"Od vsakega direktorja želimo izvedeti, kakšen je njegov akcijski načrt, da lahko tudi mi ustrezno planiramo nadaljnje ukrepe v zvezi z reorganizacijo," je poudarila. Želijo se namreč pripravili in zagotoviti zdravstveno varstvo za paciente, je dodala.

NOVO MESTO: NAJVEČ TEŽAV BO V RADIOLOGIJI

Direktorica Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto Milena Kramar Zupan je pred sestankom medijem pojasnila, da so v novomeški bolnišnici pripravili razporede za izmensko delo po uveljavitvi umikov zdravniških soglasij. Trenutno zaradi stavke opravijo za okoli 15 odstotkov manj storitev. Ob umikih soglasij pa ocenjuje, da bodo opravili še za približno 20 odstotkov manj nenujnih operativnih posegov in ambulantnih pregledov. Največje težave bodo imeli na področju radiologije.

Tistim zdravnikom, ki so vložili preklice soglasij za nadurno delo, bodo v novomeški bolnišnici v ponedeljek preklicali soglasja za delo pri drugih izvajalcih, kot je Kramar Zupanova napovedala že pred časom. Je pa medtem pet zdravnikov preklicalo umik soglasja za nadurno delo. Kramar Zupan meni, da ravno zaradi napovedi umika dovoljenj za delo drugje. Po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostićaje je to sicer nezakonito.

Glede zdravniške stavke pa je direktorica največje dolenjske zdravstvene ustanove povedala, da bi se morali plače urediti v celotnem zdravstvu, saj da jih sicer popravljajo le ob stavkah ali v primeru izrednih razmer.

STA; M. K: