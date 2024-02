Kostić: Preklic soglasja zdravnikom za delo drugje s strani direktorice Kramar Zupan bi bil nezakonit

5.2.2024 | 18:50

Bojan Kostić in Milena Kramar Zupan (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je vstopil v četrti teden splošne stavke, v številnih zdravstvenih ustanovah so se tako stavkajoči zdravniki zjutraj oz. dopoldne zopet zbrali na stavkovnih zborih, tudi v SB Novo mesto. Potek stavke se sicer v zadnjem času ni bistveno spremenil, drugače pa bo marca, ko v veljavo stopijo številni preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo.

Ob preklicih soglasij zdravnikov za nadurno delo bo ena izmed prioritet vodstev zdravstvenih ustanov zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

O tej temi sta predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel danes govorila s predstavniki nekaterih javnih zdravstvenih zavodov.

Kostić: Preklic soglasja bi bil nezakonit

V SB Novo mesto po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića stavka poteka dobro. "Stavke se zdravniki udeležujejo množično, pridružili so se ji praktično vsi, razen enega oddelka," je povedal.

Soglasja za nadurno delo je po zadnjih podatkih vodstva novomeške bolnišnice preklicalo 99 od 228 zdravnikov, kar je 45 odstotkov vseh zdravnikov. Po Kostićevih besedah je omenjeni delež dejansko višji in med specialisti dosega okoli 60 odstotkov. Podatek o 45 odstotkih namreč vključuje tudi tiste, ki nadurnega dela dejansko ne izvajajo, saj ne opravljajo dežurstev in se ne vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, je povedal.

Preklic soglasij bo aktiviran s 1. marcem, kar bo po besedah Kostića pomenilo, da bo odpadlo od 30 do 40 odstotkov vseh storitev. "Najbolj bi se to poznalo na najbolj kritičnih deloviščih, kot so anestezija in intenzivna terapija," je povedal.

Napoved direktorice SB Novo mesto Milene Kramar Zupan, da bo zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, bolnišnica preklicala soglasja za delo drugje, pa komentira z besedami, da bi bilo to nezakonito: "Če nekdo opravi vse, kar mora po pogodbi opraviti v javnem zavodu, potem ni pravne podlage, da bi se takšnemu zdravniku vzelo soglasje za delo pri drugemu delodajalcu. Pri tem je treba vedeti, da je ta drugi delodajalec pogosto drugi javni zavod."

Odločitev Fidesa in vlade, da od petka pogajanj javno ne komentirajo, pa Kostić, ki je tudi sam član stavkovnega odbora, pripisuje dogovoru in želji obeh straneh, da vložijo maksimalne napore v to, da najdejo skupno rešitev.

STA; M. K.