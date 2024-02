FOTO: Športniki leta - Klara Ljubi, Anže Ravbar in MRK Krka

22.2.2024 | 12:30

Fotografije: Boštjan Pucelj

Novo mesto - Tradicionalna, že 38. novomeška prireditev »Športnik leta«, je sinoči potekala v Kulturnem centru Janeza Trdine. Nagrade najboljšim so podelili atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, košarkar Zoran Dragič in nekdanji športnik leta Novega mesta, smučar Matjaž Vrhovnik. Za najboljšo športnico je bila razglašena atletinja Klara Ljubi. Kolesarka Neža Zupanič je drugouvrščena športnica v novomeški občini, Lana Slatinšek, igralka namiznega tenisa pa je zasedla tretje mesto. Najboljši športnik je postal kolesar Anže Ravbar. Na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstila atlet Matevž Šuštaršič in Miha Fabijan, član Avto športnega društva Novo mesto. Najuspešnejši klub v novomeški občini je Moški rokometni klub Krka.

Na prireditvi je bilo podeljenih veliko priznanj, in sicer 61 županovih priznanj športnikom in športnicam za osvojitev naslova državnih prvakov ali za nastop v reprezentanci Slovenije v kadetski, mladinski ali članski kategoriji (podelil jih je podžupan Urban Kramar). Nagrade zaslužnim športnim delavcem za večletno aktivno delo v športu je prejelo trideset posameznikov (podelil jih je direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac). Od tega je bilo podeljenih enajst občinskih priznanj, bronasto Bloudkovo značko je prejelo devet posameznikov oziroma posameznic, dobitnikov srebrnih priznanj pa je bilo osem. Najvišje priznanje, zlato Bloudkovo značko za življenjsko delo za več kot trideset let dela v športu, sta prejela Janko Hrovat (kolesarstvo) in Miran Jerman (košarka). Tradicionalno so bila podeljena tudi priznanja za dosežke v 63. sezoni Delavskih športnih igrah v ženski, moški in skupni kategoriji.

Prireditev so popestrili nekdanja finalistka v šovu Slovenija ima talent Maša Ferme, vokalna skupina Singerca in tolkalna skupina Muvaruvagruva. Prireditev je povezovala Nina Štampohar, so sporočili iz Zavoda Novo mesto.

M. K.

