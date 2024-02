FOTO: V kombiju 31 migrantov; na Lokvici nesrečo povzročila 81-letnica

22.2.2024 | 11:45

V kombiju, ustavljenem v Brežicah, se je gnetlo 31 ilegalnih migrantov (Fotografije: PPIU PU Novo mesto)

V mazdi, ki so jo ustavili na območju Novega mesta, je bilo poleg voznika pet ilegalcev.

Včeraj nekaj pred 18. uro se je, kot smo poročali, zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Lokvici. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovorna 81-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 33-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, danes poročajo s PU Novo mesto.

V ograjo trčila z 2,1 promila alkohola v krvi

Sinoči nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Policisti so ugotovili, da je 46-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v ograjo ob stanovanjski hiši. Lažje se je poškodovala, v litru izdihanega zraka pa je imela 1,02 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trije ostali brez avtomobilov

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Metliki včeraj nekaj po 10. uri ustavili voznika osebnega avtomobili Mitsubishi carisma. 39-letni voznik iz okolice Črnomlja ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PPP Novo mesto so na avtocestnem postajališču Zaloke kontrolirali voznika Renault master srbskih registrskih oznak. Tudi 29-letni voznik iz Srbije je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Kombi so mu zasegli in na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Okoli 13.30 so policisti PP Krško v Krškem opazili voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo registrskih tablic. Ustavili so ga in ugotovili, da gre za 25-letnika iz okolice Krškega, ki nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V vozilu je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno oziroma kot je v vozilu sedežev, otroci pa niso bili na sedežih zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Neregistriran in nezavarovan Renault megane so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tatovi s čistimi avtomobili

V Semiču je v noči na sredo nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel hladilnik, visokotlačni čistilnik, več glasbil in posodo. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

V Čužnji vasi na območju PP Trebnje je med 15. 1. in 21. 2. neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel dva bakrena kotla za žganjekuho in moped Piago liberti 125.

V minuli noči so na območju Krškega neznanci vlomili v avtopralnico in po prvih ugotovitvah izmaknili žetone za pranje vozil. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Prijeli osumljenca, ki sta tihotapila 36 ljudi

Nekaj po 17. uri so policisti na območju Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda 6 čeških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z dvema državljanoma Afganistana, dvema državljanoma Turčije in državljanom Irana še potekajo.

Nekaj po 15. uri so policisti PP Brežice policisti na Bizeljski cesti ustavili voznika kombija Iveco daly slovaških registrskih oznak. 43-letni državljan Severne Makedonije je v kombiju prevažal 31 državljanov Turčije. Sledil je enak postopek.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Jereslavec, Mihalovec, Obrežje) prijeli 13 državljanov Sirije, 11 Afganistana, državljanov Rusije, šest Nepala, dva državljana Maroka, državljana Egipta, Palestine in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli 17 državljanov Maroka, dva iz Turčije in državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.