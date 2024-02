Trčila na Lokvici

22.2.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.54 sta v naselju Lokvica, občina Metlika, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo ter jo odpeljali v SB Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je počistil cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu ČRNOMELJ;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu IZA SPOMENIKA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ LOKVE na izvodu ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 12:10 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ , izvod Šola;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ , izvod Omarica na drogu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, TP DRENJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1, izvod 4.SAM.OMARICA CESARJEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMŠTAL in TP DOL PRI TREBNJEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Stagnca, nizkonapetostno omrežje – Žibert Mirt med 8:00 in 14:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Brezovica repnice med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Podgorje Varlec med 11:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje – Mihalovec kablovod med 7:30 in 9:00 uro, na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Brežice med 9:00 in 10:30 uro, na območju TP Sela, nizkonapetostno omrežje – Proti Selam+hiša pri TP med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Curnovec med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Silovec, nizkonapetostno omrežje – Curnovec med 8:15 in 14:10 uro.

M. K.