Gasilci, reševalci in policisti do preminulega; potres pri Črnomlju

19.2.2024 | 07:00

Včeraj ob 12.50 so v ulici Cesta na Gradec na Mirni gasilci PGD Mirna s tehničnim posegom odprli okno in vstopili v stanovanje ter omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje do preminule osebe. Na kraju so bili prisotni policisti.

Potres pri Črnomlju

Davi ob 3.59 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Črnomlja, 73 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črnomlja in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu ZIDANICE DESNO;

- od 15:00 do 19:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2 na izvodu OBRTNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC 1945;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1, izvod 1. SLATNIK;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS, izvod 3. REGRČA VAS PROTI JEDINŠČICI, 4. REGRČA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS, izvod 2. PROTI ŠMIHELU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH 1977;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEGLENIK, izvod 3. VODOHRAM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Sevnica mesto, nizkonapetostno omrežje – Prostostoječa omarica med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.