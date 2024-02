FOTO: Zagorel ventilator v nakupovalnem centru

14.2.2024 | 07:00

V nakupovalnem centru je zagorel ventilator. (Fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 18.44 je v nakupovalnem centru na Cesti krških žrtev v Krškem v večnamenski stavbi, v nakupovalnem centru, zagorel ventilator. Pred prihodom gasilcem je požar sam ugasnil. Gasilci PGE Krško, PGD Krško in Leskovec so pregledali prostore in jih prezračili.

Pomoč obolelemu

Ob 10.51 so na Bučerci, občina Krško, gasilci PGE Krško odprli vrata na stanovanjski hiši in nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Dimniški požar

Ob 18.25 so v Marinči vasi, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so zaprli dotok zraka v dimnik, počakali do izgoretja saj in očistili dimnik. Lastniku so svetovali obisk dimnikarske službe.

Travniški požar

Ob 14.19 so v naselju Jelovec v občini Sodražica gasilci PGD Sodražica pogasili travniški požar na površini okoli 2 hektarjev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS GRADAC, izvod Silos.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DRGANJA SELA, izvod 2. LJUBEN ZGORAJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 13:00 na območju TP Pijavice vas, nizkonapetostno omrežje – Pijavice smer Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Runovec med 10. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – Vodovod med 8. in 14. uro.

M. K.