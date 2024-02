Zaspal za volanom in trčil v hišo; zvečer krepko napihal - in naslednje jutro še bolj

O 28-letniku, ki je trčil v hišo, smo že poročali. Danes s PU Novo mesto pojasnjujejo, da je za volanom zaspal. (Foto: PGD Trebnje)

V petek okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča na Režunovi ulici v Trebnjem, kjer sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 45-letni voznik avtomobila, ki je odvzel prednost 17-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnici. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.

Zvečer napihal 2,4 promila, naslednje jutro še več



Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 23. ure v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. 41-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kršitelj prepovedi vožnje ni upošteval, saj so ga v nedeljo nekaj po 10. uri ponovno ustavili na območju Novega mesta. Tokrat je imel v litru izdihanega zraka 1,20 miligrama alkohola. Zoper 41-letnika, ki je med postopkom kršil javni red in mir in ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O vseh kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaspal za volanom in trčil v hišo

Poročali smo že o nesreči, ki se je včeraj nekaj po 12. uri zgodila na območju Dobravice pri Velikem Gabru. S PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da naj bi po prvih ugotovitvah 28-letnik voznik osebnega avtomobila BMW med vožnjo zaspal, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Ždinji vasi je med 8. 2. in 9. 2. nekdo vlomil v rezervoarja tovornega vozila in delovnega stroja in iztočil okoli 300 litrov goriva.

Na Mirni je v noči na soboto nekdo odklenil gradbiščni zabojnik, vlomil v avtomat za napitke in ukradel več steklenic s pijačo. Z vlomom in tatvino je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 6.500 evrov škode.

Na območju Čateža ob Savi je v noči na soboto neznanec iz odklenjene garaže odpeljal moped Baotian tanco sive barve, registrskih oznak GO NF-22.

V soboto med 8. in 17. uro je pri naselju Gorenje Skopice nekdo vlomil v dva parkirana avtomobila in izmaknil sončna očala. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Na Raki so v soboto okoli 22. ure neznanci vlomili v zabojnik s plinskimi jeklenkami in jih 23 ukradli.

V naselju Pesje na območju PP Krško je na dvorišču stanovanjske hiše nekdo iz kmetijskega traktorja ukradel vrata, akumulator in nastavek za priključke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 800 evrov.

V naselju Straža na območju Šentruperta je med 9. 2. in 11. 2. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je električno ročno orodje in tri zračne puške.

Na območju Stare Bučke je včeraj med 17.30 in 19.30 nekdo poskušal vlomiti v hišo. V objekt mu ni uspelo vstopiti, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za 2.500 evrov škode.

Pijan drvel mimo mejne kontrole

Na mejni prehod Obrežje je v soboto okoli 22.30 na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Ne da bi ustavil je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Policisti so zapeljali za njim, ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, katerih ni upošteval in peljal naprej. V Dolenji Pirošici so nevarnega voznika ustavili in med postopkom ugotovili, da gre za 23-letnega državljana Slovenije, v vozilu pa je prevažal dve potnici, stari 23 in 20 let, in 32-letnega potnika. Vsem so zaradi kršitev Zakona o nadzoru državne meje izdali plačilne naloge. Zoper 23-letnika so ukrepali tudi zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in vožnje pod vplivom alkohola.

En tihotapec, veliko migrantov

Sinoči nekaj po 22. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen picasso romunskih registrskih oznak. 45-letni državljan Romunije je imel ponarejeno vozniško dovoljenje, v vozilu pa je prevažal štiri državljane Egipta, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so med 9. 2. in 12. 2. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Jesenice, Nova vas pri Mokricah, Mostec, Velika Dolina, Nova vas ob Sotli, Brezje pri Veliki Dolini) poleg tega prijeli 77 državljanov Sirije, 43 Maroka, 37 Afganistana, 34 Bangladeša, 14 Nepala, devet Mongolije, osem Indije, sedem Pakistana, šest Rusije, štiri državljane Turčije in Šrilanke, tri iz Burundija, dva državljana Iraka in Palestine in po enega državljana Tunizije, Alžirije, Egipta, Malija in Azerbajdžana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Sodevci) so prijeli 15 državljanov Maroka, osem državljanov Sirije, državljana Alžirije in Egipta in na območju PP Metlika (Rakovec) šest državljanov Sirije in Tunizije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. 2. in 12. 2. posredovali v 205. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 522 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 28 nesreč z gmotno škodo. V Globokem so zasegli avtomobil vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 23. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

