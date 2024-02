FOTO: Z avtom s ceste in v hišo

11.2.2024 | 18:15

V Zagorici je avto trčil v hišo. (Foto: PGD Trebnje)

Danes ob 12.22 je v naselju Zagorica pri Velikem Gabru, občina Trebnje, vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Trebnje so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ponesrečeno osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča center za obveščanje.

Brez elektrike

Od 16.23 je zaradi okvare na daljnovodu na širšem območju mesta Krško z okolico motena oskrba z električno energijo. Okvaro odpravljajo dežurni delavci Elektra Celje.

M. K.