Klara Lukan po lažji poškodbi druga v Lyonu

10.2.2024 | 09:00

Klara Lukan (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Lyon - Šentjernejska atletinja Klara Lukan je bila na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v francoskem Lyonu druga v teku na 3000 m s časom 8:53,61. Druga je bila tudi Neja Filipič, druga slovenska predstavnica je v troskoku skočila 13,98 m, njen najboljši izid sezone.

Francozinja Sarah Madeleine je bila najboljša na 3000 m, tretja pa bila Italijanka Frederica Del Buono (8:57,06). V troskoku je s 14,10 m zmagala Turkinja Tugba Danismaz, ki je bila lani v domačem Istanbulu zlata na dvoranskem evropskem prvenstvu. Tretja je bila Nemka

Jessie Maduka, nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je skočila 13,91 m.

"Rezultat je soliden za moje trenutno stanje, saj sem imela pred mesecem dni lažjo poškodbo kolena in sem morala za dobra dva tedna prekiniti teke. Malo mi je zmanjkalo v finišu, a že kar dolgo časa nisem tekla v tekmovalnem ritmu in se je to malo poznalo. To je moja prva in zadnja mednarodna tekma te zimske sezone, nastopila bom še na državnem prvenstvu konec naslednjega tedna. Osredotočila se bom na poletno sezono, kjer nas čaka veliko izzivov," je po tekmi sporočila Lukan.

Norma za nastop na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu v začetku marca na tri kilometre je 8:37,00. Lukan je slovenski rekord postavila februarja lani v Birminghamu, ko je tekla 8:44,80.

"V Glasgow bi se mogoče lahko uvrstila le prek svetovne lestvice, a tja vodi le 15 mest, ker bo tam le finalni nastop najboljših na svetu. Normi tokrat nisem bila blizu, a če bi mi vendarle nekako uspelo uvrstiti prek lestvice, kar bo zelo težko, potem bom na SP seveda šla," je dodala Lukan.

