V Metliki podelili Ganglovo priznanje in Ganglovo plaketo

9.2.2024 | 08:40

Fotografije: Občina Metlika

Metlika - Na predvečer kulturnega praznika so na osrednji metliški občinski slovesnosti v nabito polni dvorani Kulturnega doma Metlika podelili priznanja na področju kulture v občini Metlika – Ganglovo priznanje in Ganglovo plaketo.

Letošnja slavnostna govornica, županja Martina Legan Janžekovič, je v svojem nagovoru povedala, »da je kultura trdo delo, napor in garanje, odpovedovanje, požrtvovalnost, preseganje samega sebe in neizmerna moč volje. Zaradi kulture smo Slovenci vstali in obstali, zaradi kulture smo preživeli. Tudi v mračnih časih Meternichovega absolutizma smo znali videti svetlobo, lepoto, smisel in prihodnost, s Prešernom smo verjeli vanjo in v slovenski himni danes s ponosom pojemo o svobodi in prijateljstvu. Kultura je čisto veselje, plemenitost duha, dobrota srca, smisel življenja. Talenti v kulturi, tako kot v športu in znanosti niso ravno pogosto posejani. Včasih se nam to zdi visok in oddaljen pojem, pa to sploh ni, kultura je del vsakega od nas. Močno sodelovalno kulturno okolje premoremo v naši občini na res visokem nivoju. Geografska lokacija, stičišče kultur in jezikov ter navdihujoča pokrajina so elementi, ki naše kraje naredijo posebne. Posebej edinstvene pa jih naredi kulturno ustvarjanje, saj je naša občina v tem izjemno bogata. V občini delujejo številna društva, organizacije in ustanove, ki tako ali drugače ustvarjajo na področju kulture. Združenja namreč generirajo skupnostni duh in predstavljajo vezivo družbe. Zato bomo tudi lokalna skupnost svoje napore še naprej vlagali v oblikovanje kulturi in ustvarjalnosti naklonjenega okolja.«

Ganglovo priznanje in plaketo sta podelila županja in predsednik komisije za podeljevanje Ganglovih priznanj in plaket, Stane Križ.

GANGLOVO PRIZNANJE

Ganglovo priznanje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v minulem enoletnem obdobju, so prejele ustvarjalke in mentorice animiranega filma Pripovedka o Velebabi. To so avtorice, risarke in animatorke Nika Pečarič, Nika Črnugelj, Lara Oberman, Lucija Kostelec, Janin Pirkovič, Lana Išpanov in Manca Mihelčič ter mentorice Jelena Dragutinović in Lene Lekše iz Društva Slon, likovna pedagoginja Duška Vlašič iz Osnovne šole Metlika in kustosinja pedagoginja Alenka Misja iz Belokranjskega muzeja Metlika.

Animirani film je povzet je po zgodbi Lojzeta Zupanca Zaklad na Kučarju in pripoveduje o tem, kako je nastal je nastal hribček Kučar nad Podzemljem. Film je nastal v produkciji Društva za izvajanje filmske vzgoje Slon iz Ljubljane, Osnovne šole Metlika in Belokranjskega muzeja Metlika, projekt pa je sofinanciral Slovenski filmski center.

Film metliških ustvarjalk je bil predvajan na 12 festivalih v Sloveniji, Španiji, Grčiji, Srbiji, ZDA ina na Hrvaškem. Postal je prava zgodba o uspehu, saj je v letu 2023 požel večje število priznanj in nagrad, med drugimi kar dve prvi mednarodni nagradi za najboljši animirani film. Na mednarodnem Dubrovnik Film Festivalu DUFF je osvojil prvo nagrado v kategoriji animiranega filma do 15 let, strokovno komisijo pa je prepričal s spretno in vizualno impresivno pripovedovano legendo o mogočni Velebabi. S prvo nagrado ga je nagradila tudi strokovna komisija Mednarodnega festivala otroškega in mladinskega animiranega filma Multi Most Fest v Srbiji. Na 12. mednarodnem festivalu otroškega in mladinskega filma Enimation v Mariboru je osvojil 2. mesto. V okviru projekta Mladi raziskovalci evropske dediščine (YEHM Young European Heritage Makers), ki poteka pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, pa se je uvrstil med štiri najboljše animirane filme v skupini od 11 do 17 let. Posebne omembe žirije je bil deležen na Mednarodnem filmskem festivalu ZOOM v Ljubljani in na festivalu Kidikem v Srbiji. Film je postal tudi del stalne postavitve prenovljene razstave Arheološko bogastvo Bele krajine v Belokranjskem muzeju Metlika.

Ustvarjanje filma Pripovedka o Velebabi je odličen primer pedagoškega dela izven rednega pouka, so ob tem zapisali na Občini Metlika, kjer se v sproščenem vzdušju sprostijo ustvarjalne moči mladih, se razvijajo ideje ter odkrivajo in izrazijo mladi talenti, ki jih tovrstne izkušnje lahko usmerijo na profesionalno umetniško pot. Gre tudi za lep primer plodnega sodelovanja različnih institucij in dobro promocijo Bele krajine. Skozi projekt so se otroci in odrasli poučili o kulturno-zgodovinski dediščini in zgodbah beleokranjske regije. Delavnica animiranega filma je spodbudila mlade udeleženke k spoznavanju drugačnih oblik ustvarjanja in razmišljanju izven okvirjev ter jim približala filmsko umetnost kot izredno širok in potenciala poln medij.

GANGLOVA PLAKETA

Najvišje občinsko priznanje na področju kulture, Ganglovo plaketo, je za izjemne stvaritve in delo na področju kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev v občini Metlika, prejela družina Flajnik – Barica, Bojan, Hana in Samo. Plaketo so prejeli za dolgoletno raznovrstno ustvarjalno, izvajalsko in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti v občini Metlika.

Člani družine Flajnik so že vrsto let nepogrešljiv ustvarjalni, izvajalski in organizacijski »motor« dobršnega dela metliške ljubiteljske kulturne dejavnosti. Že od malih nog so vsi vključeni v vrsto kulturnih dejavnosti, v katerih so pridobili osnovna znanja in veščine, jih nadgradili s svojimi talenti in stalnim izpopolnjevanjem ter jih nesebično in brezplačno delijo z vsemi, ki ustvarjajo ali uživajo ljubiteljsko kulturo. Starša Bojan Flajnik in Barica Koželj Flajnik sta svoje talente, znanje in ustvarjalno energijo prenesla tudi na otroka Sama in Hano, sta jima vzgled in ju podpirata pri njunih aktivnostih.

V občinskem sporočilu za javnost takole povzemajo dosedanje aktivnosti članov družine Flajnik:

- Bojan igra na trobento in je od leta 1973 stalni član Mestne godbe Metlika, nekaj mandatov je bil tudi njen predsednik. Od leta 1983 je nepogrešljiv član okteta Vitis. V osnovni šoli in tudi dobršen del mladosti je bil odličen plesalec in pevec v foklornih skupinah, še vedno pa je redni pevski solist pri nastopih godbe in Vokalne skupine Lan, kjer pogosto priskoči na pomoč tudi pri izvedbi posameznih dogodkov.

- Barica je svojo kulturno pot začela v glasbeni šoli, kjer se je naučila igrati na klarinet, ki ga je igrala v Mestni godbi Metlika od leta 1979. Kmalu je postala tudi članica Metliške folklorne skupine Ivan Navratil, kjer je nepogrešljiva spremljevalka vojarinke na večini prireditev Vuzemski ponedeljek v Metliki ter izvrstna plesalka in pevka. Je ustanovna članica in dolgoletna predsednica Vokalne skupine Lan, s katero predstavlja najkvalitetnejšo dejavnost ljubiteljske kulture Občine Metlika. Barica tako profesionalno kot ljubiteljsko skrbi za razvoj kulturne dejavnosti pri mladih, saj že dolga leta vodi šolski pevski zbor na Osnovni šoli Podzemelj in sodeluje v Društvu prijateljev mladine pri organizaciji in izvedbi extempora mladih likovnikov Bele krajine. Je tudi avtorica in soavtorica prenekatere scenske postavitve za različne prireditve in razstave v občini.

- Samo je stalni član, solist, vodja sekcijskih vaj in trenutni predsednik Mestne godbe Metlika, član Big benda, ki združuje belokranjske glasbenike ter sodelavec pri izvedbi marsikatere mladinske prireditve.

- Hana je stalna članica Vokalne skupine Lan, Mestne godbe Metlika, s svojim solističnim pevskim nastopom pa popestri prenekatero prireditev v občini in drugod. Hana je tudi nepogrešljiva pomočnica Barici pri organizacijskih dejavnostih Vokalne skupine Lan, kot tudi pri ustvarjanju in izvedbi scen in dekoracij prireditvenih prostorov.

Družina Flajnik s svojim delom ustvarja in neguje ter podaja kvalitetno in vsestransko ljubiteljsko kulturo, krepi medsebojne odnose ter s svojim delom in vzgledom te vrednote prenaša tudi na mlajše. Vse to že več kot 40 let nesebično, prostovoljno in z veliko pozitivne energije deli z domačim okoljem ter prispeva k prepoznavnosti ljubiteljske kulture tako doma kot tudi zunaj občinskih meja, so še zapisali na občini.

Za slovesen in pester kulturni program so poskrbeli Metliški oktet Vitis, Vokalna skupina Lan in tamburaši in pevci Metliške folklorne skupine Ivan Navratil.

Po zaključeni slovesnosti v Kulturnem domu Metlika je županja Občine Metlika, Martina Legan Janžekovič, povabila vse zaposlene v kulturi, ustvarjalce in poustvarjalce iz občine Metlika na sprejem v Galerijo Kambič, na katerem se jim je zahvalila za dobro opravljeno delo na različnih področjih njihovega delovanja, pestro kulturno dogajanje v občini in sooblikovanje bogate kulturne identitete občine. Sprejem je s pesmijo popestril Metliški oktet Vitis Metlika.

M. K.

