Šest kandidatk: Katera bo ravnateljica OŠ Šmarjeta?

8.12.2023 | 13:00

V začetku prihodnjega leta bo OŠ Šmarjeta že lahko imela novo vodstvo. (Foto: L. M.)

Šmarješki občinski svetniki so na zadnji seji podali mnenje o kandidatkah za ravnateljico.

Šmarjeta - OŠ Šmarjeta po odstopu dolgoletne ravnateljice Nevenke Lahne zaradi neprimernega odziva vodstva šole na domnevni napad strokovnega delavca šole na spolno nedotakljivost enega od učencev, od 15. septembra vodi v. d. ravnateljice Lea Povše Škoda, sicer svetovalna delavka na šoli. Na ta položaj je bila imenovana s sklepom pristojnega ministra, saj se na prvi razpis za novega ravnatelja ni prijavil nihče.

Zato so postopek 29. septembra ponovili in tokrat bodo očitno lahko uspešnejši, saj se je na javni razpis javilo šest kandidatk: Zlata Gajšak Požgaj iz Krškega, Jožica Hrovat iz Birčne vasi, Renata Košica iz Vranskega, Andreja Miketič iz Novega mesta, Tadeja Molan Žinko iz Artič in Olga Vodopivec iz Ivančne Gorice.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

L. Markelj