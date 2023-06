Ravnateljica OŠ Šmarjeta odstopila

27.6.2023 | 18:55

Nevenka Lahne (Foto: arhiv DL)

Šmarjeta - Svet Osnovne šole Šmarjeta se je 21. junija sestal na izredni seji, na kateri je obravnaval ukrepe, ki so bili sprejeti za zaščito žrtve in ostalih učencev na OŠ Šmarjeta v zvezi z domnevnim primerom spolnega nadlegovanja, o katerem smo pred dvema tednoma poročali v Dolenjskem listu. Člani sveta so se strinjali, da ne želijo sprejemati odločitev glede predlogov inšpektorata na podlagi medijskih poročanj, in sklenili, da bodo o tem odločali po pravnomočnem zaključku inšpekcijskega nadzora. Kljub temu je ravnateljica Nevenka Lahne na seji podala odstop s funkcije.

