Začelo se je prižigom lučk in miklavževanjem v Beli Cerkvi

4.12.2023 | 14:00

Včeraj so praznične lučke zagorele tudi v Beli Cerkvi (na sliki) oz. v vsej občini Šmarješke Toplice.

Darinka Bobnar (Foto: L. M.)

Nastop otroškega pevskega zborčka in harmonikarji Klemna Hribarja

Dobrote belocerkovških pridnih gospodinj na stojnici

Bela Cerkev - Praznični december je živahen tudi v občini Šmarješke Toplice, kjer Zavod za turizem, kulturo in šport (ZTKŠ) Šmarješke Toplice že tradicionalno – tretje leto - organizira pestro dogajanje. Začelo se je včeraj popoldne z obiskom sv. Miklavža in prižigom lučk. Prižgal jih je župan Marjan Hribar, lučke so zasvetile po vsej šmarješki občini.

Prvi dobri decembrski mož sv. Miklavž je prišel s spremstvom in razveselil zlasti najmlajše. Natrosil je bonbonov in prižgal lučke v očeh številnih otrok. Svoj obisk pa je napovedal tudi Božiček, ki bo prinesel darila.

Na dogodku, ki so ga popestrili nastopi Godbe na pihala Šmarješke Toplice, mladi harmonikaši Klemna Hribarja ter številen otroški pevski zborček OŠ Šmarjeta, ni manjkalo sladkih dobrot in ostale ponudbe.

Kot pove direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, se decembra obetata še dva večja tradicionalna dogodka. To bo božično - novoletni koncert 19. decembra, ko bodo ob 18. uri v cerkvi sv. Marjete v Šmarjeti z repertoarjem božičnih pesmi nastopili vrhunski izvajalci: domačinka Irena Yebuah Tiran, Katja Konvalinka, Jure Počkaj, Darja Maležič na klavirju in Peter Jug na violini.

Drugi večji dogodek bo dobrodelne narave, in sicer bo potekal v petek, 22. decembra, na Karlovškovem trgu v Šmarjeti. Začel se bo ob 17. uri s tekom ob baklah. Do 20. ure bo skozi center Šmarjete speljan atraktiven »tek ob baklah«, njegovi udeleženci bodo zbirali čim večje število krogov. Krog bo dolg 700 metrov in bo zaradi dogajanja zelo zanimiv gledalcem.

Po 19.30 uri pa bodo na trgu nastopili učenci OŠ Šmarjete: obiskovalci bodo uživali ob nastopih plesalcev in šolskega pevskega zbora. Učenci bodo pripravili tudi bazar z izmenjavo otroških igrač (eno prinesem, drugo dobim), bogata bo ponudba na božičnih stojnicah. Zabaval bo še ansambel Zaplet.

Na stojnicah z gostinsko in ostalo ponudbo bodo zbirali prostovoljne prispevke za KORK Šmarjeta in KORK Bela Cerkev, del sredstev pa bodo dobili učenci OŠ Šmarjeta za valeto. Več o decembrskem programu na internetni strani visitsmarjeske-toplice.si ali na FB Visit Šmarješke Toplice.

L. Markelj, foto: ZŠKT ŠT

