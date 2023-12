FOTO: Z dvema promiloma alkohola prebil ograjo in pristal sredi krožišča, eden pa obtičal na njivi

1.12.2023 | 13:00

Nočna nesreča v krožišču (Foto: FB PKD)

Sinoči okoli 23. ure se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču na Otoški cesti v Novem mestu. S PU Novo emsto danes poročajo, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, prebil varnostno ograjo in z vozilom obstal na otoku v krožišču. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Po kaotični vožnji je obtičal na njivi

Na območju Krvavčjega Vrha (Semič) so policisti včeraj nekaj pred 16. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo po lokalni cesti proti Gradniku, kjer je z vozilom oplazil avtobus, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, in ograjo ob hiši. Po trčenju je nadaljeval z vožnjo do Črešnjevca, kjer je ponovno izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in obstal na njivi. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre 27-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj sploh še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo ukradel udarno kladivo in izvajalca del oškodoval za okoli 8.000 evrov.

Med 27. 11. in 30. 11. je v Dobličah na območju PP Črnomelj neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 5.000 evrov.

V Dragatušu je včeraj med 15.30 in 19.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo. Ukradel je zlat nakit in denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za več kot 10.000 evrov škode.

V Stranski vasi je okoli 20. ure neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Pri nezakonitem prevozu migrantov zasačili Bolgara

Policisti so pri prevozu migrantov ujeli Bolgara, prevažal je pet Sircev. Odvzeli so mu prostost, mu zasegli vozilo in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so 61-letnega Bolgara ustavili včeraj nekaj pred 12. uro na območju Drnovega v občini Krško.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Obrežje) prijeli 51 državljanov Afganistana, 23 Bangladeša, 12 Maroka, pet Indije, štiri državljane Kitajske in Mongolije, tri državljane Pakistana in Turčije, dva državljana Nepala in Alžirije in državljana Irana. Na območju PP Črnomelj (Drenovec, Vinica, Preloka, Nova Lipa) so prijeli 20 državljanov Maroka in na območju PP Metlika (Drašiči) tri državljane Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 73. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.