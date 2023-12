Štipendisti najboljša naložba za prihodnost

Omizje štipendistov (z leve): Sara Praznik, Jeromej Kostanjšek, Franci Kozinc in Kristijan Prah. (Foto: P. Perc)

Župan izroča štipendistom pogodbe.

Sevnica - Za šolsko leto 2023/24 41 štipendij za deficitarne poklice, ena za bodočega prevzemnika kmetije, dve za nadarjena študenta s področja kulture, ki se izobražujeta v tujini

Občina Sevnica želi pomagati mladim do njim želene izobrazbe, zato že vrsto let podeljuje tri vrste štipendij. Več kot 30 let namenja proračunska sredstva za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij, šestnajsto leto štipendira dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, in osmo leto zapored razpisuje štipendije za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, je povedala Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, ki se je na zadnjo novembrsko sredo, družno s kolegico na sevniški občini, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Mojco Sešlar, na slovesni podelitvi 44 štipendij v konferenčni dvorani Komunale uspešno prelevila še v moderatorko prireditve.

Ob tej priložnosti je sevniški župan Srečko Ocvirk v nagovoru štipendistom dejal, da je »generacijsko nesorazmerje v razmišljanju prisotno vedno in da je verjetno tako prav, kajti tudi to je eno od gonil napredka v svetu.« Opozoril je, da bodo mladi morali pri iskanju zaposlitve vse bolje obvladovati tudi poslovni odnos. »Spoznavanje podjetij v našem okolju ocenjujem kot premalo intenzivno, in k temu vas spodbujam, kajti ta podjetja so precej zaprta. Vabijo mlade zdaj, ko je težava z mladimi strokovnjaki,« je pozval župan mlade naj navežejo stike s temi podjetji, ki so nekatera tudi visoko tehnološko opremljena, čeprav morda navzven niti ne delujejo tako, bodisi neposredno, ali preko zavoda za zaposlovanje, Občine, ali Regionalne razvojne agencije (RRA) za Posavje.

Župan je podelil za šolsko leto 2023/24 eno štipendijo za bodočega prevzemnika kmetije, dve štipendiji za nadarjena študenta s področja kulture, ki se izobražujeta v tujini, in 41 štipendij za deficitarne poklice. Med slednjimi je največ strojnih tehnikov (15), sledijo elektrotehniki in gastronomsko turistični tehniki (5), avtoservisni in lesarski tehniki (4), kemijski tehniki itd. Višina štipendije za deficitarne štipendije mesečno znaša 80 evrov, za bodoče prevzemnike kmetij 170 evrov in za študij v tujini 360 evrov.

V sevniški občini so prepričani, da bodo s podelitvijo štipendij dijakom in študentom, ki se odločijo za poklice, ki jih v njihovem okolju primanjkuje, na najučinkovitejši način poskrbeli za ustvarjanje dodane vrednosti lokalnega gospodarstva in da je to najboljša naložba za prihodnost.

Na dogodek so povabili tudi direktorje oziroma predstavnike podjetij, toda ni jih bilo videti, prišli pa so tudi podžupan Janez Kukec, direktorica občinske uprave Jerica Lipec in direktorica RRA Posavje Nataša Šerbec.

Moderatorki sta v zanimivih dvogovorih sprostili prejemnike štipendij pred zaključnim dejanjem, še več pa so k sproščenemu ozračju prispevale glasbene točke dveh štipendistov: odlične vokalistke Sare Praznik iz Boštanja, ki je študirala v Londonu, in trobentača Jeromeja Kostanjška, ki še študira v Avstriji; nastopila sta ob spremljavi pianista Aleša Štriclja.

Mojca in Vlasta sta za uvodno »ogrevanje« povabili za omizje štipendiste, ki vztrajajo na svoji izobraževalni poti oziroma so že zaključili in so zadovoljni v svojem poklicu. Tako so se jima pridružili Sara Praznik, Jeromej Kostanjšek, Franci Kozinc, Kristijan Prah. Kozinc je bil prejemnik štipendije za bodoče prevzemnike kmetij pred 30 leti. Te štipendije so bile prve štipendije, ki jih je podeljevala Občina Sevnica in so se ohranile do danes. Takrat se je šolal za poklic veterinarskega tehnika. Želel si je pridobiti nova znanja, zato je šolanje nadaljeval na Biotehniški fakulteti, smer agronomija. Po končanem šolanju se je zaposlil naprej na Kmečki zadrugi v Sevnici, potem na Slovenskih železnicah. V popoldanskem času pa je ves prosti čas posvetil delu na domači kmetiji. Leta 2010 je od svojega očeta na Metnem Vrhu prevzel vodenje povprečno srednje velike sevniške kmetije in postal mladi kmet. Franci je povedal, da bi se znova odločil za takšno pot.

Kristjan Prah je bil prejemnik štipendije za deficitarne poklice v obdobju 2016-21. Šolal se je za gastronom hotelirja in v nadaljevanju za gastronomskega tehnika. Tudi on je odgovoril, da bi se ponovno odločil za tako pot izobraževanja.

