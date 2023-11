Bežal, ustavil pred gostilno, pihati ni hotel

29.11.2023 | 11:45

Takole so policisti včeraj dopoldne na karteljevskem klancu na avtocesti ujeli tihotapca z migranti v avtu. (Foto: FB Z. J. P.)

Policisti PP Krško so v minuli noči med kontrolo prometa na Raki zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Mazda 3. Kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval, z veliko hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa ustavil na dvorišču gostinskega lokala. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre 27-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili hitri test, vendar ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročiteljica nesreče lažje poškodovana

Včeraj nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil na cesti Novo mesto - Metlika, v naselju Hrast pri Jugorju, kot danes sporočajo s PU Novo mesto, je zanjo odgovorna 45-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil 26-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlom

V Novem mestu je med 18. 11. in 28. 11. nekdo skozi kletno okno vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in z vlomom povzročil za 450 evrov škode.

Pri prevozu migrantov ujeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje

Policisti so včeraj prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje, ki so vsak v svojem osebnem vozilu skupno prevažali sedem Turkov in osem Kitajcev. Vsem trem so odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Zaradi kaznivih dejanj jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s policije.

Nekaj po 8. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavljali avtomobil slovenskih registrskih oznak. Voznik ni upošteval znakov policistov, naj ustavi in je vožnjo s pospešeno hitrostjo nadaljeval proti Novemu mestu. Na avtocesti v bližini Novega mesta so ga policisti le ustavili (včeraj smo o tej policijski akciji s fotografijami že poročali). Ugotovili si, da gre za 36-letnega Slovenca, ki je prevažal tri Turke.

Dve uri pozneje so policisti na štajerski avtocesti na območju Trojan ustavili vozilo z italijanskimi registrskimi oznakami, ki je na območju, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, vozilo 163 kilometrov na uro. Pri kontroli so ugotovili, da 39-letnik v avtomobilu prevaža osem Kitajcev.

Štiri Turke pa je v avtomobilu čeških registrskih oznak prevažal 25-letni Uzbekistanec, ki so ga policisti okoli 11. ure ustavili v Zalokah v občini Krško.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Loče, Jesenice) prijeli 48 državljanov Afganistana, 19 Rusije, 17 Sirije, 16 Turčije, 13 Maroka, šest Mongolije, pet državljanov Nepala in Bangladeša, dva državljana Pakistana in Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Drenovec, Miliči) so prijeli štiri državljane Maroka in tri državljane Afganistana in na območju PP Metlika ((Drašiči) 13 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.