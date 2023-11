Večerna drama ob Krki - iz reke oseba izplavala sama

28.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.47 so pri naselju Brod v Podbočju, občina Krško, v reki Krki opazili osebo, ki jo je voda nosila v smeri vodnega toka. Še pred prihodom gasilcev PGE Krško je oseba na kopno izplavala sama, poroča center za obveščanje. Posredovanje gasilcev tako ni bilo potrebno.

Dimniški požar

Ob 20.12. so se na Rožni ulici v Kočevju vnele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pregledali območje dimnika in ugotovili, da ni nevarnosti za razširitev požara.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE, izvod Nova cesta;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, izvod 7. STRAŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI, TP ZAMEŠKO, TP HRVAŠKI BROD, TP MRŠEČA VAS, TP HUDOROVIČ;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 8:30 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP LISEC 3, izvod 2. HRIB.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas in Gorenje Mladetiče med 7:30 in 14:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Surovina Vrbina med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Sobenja vas, Mrzla vas, Globočice in Vitovc Stankovo med 8:30 in 12:00 uro; na področju Mokronog z okolico na območju TP Tržišče kolodvor, Vodale, Tržišče, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas med 7:50 in 14:15 uro, na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Vodale in Gradišče med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Pavla vas, nizkonapetostno omrežje – Velike njive pa med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.