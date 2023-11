Kmečka tržnica Metlika: Danes pobrano, jutri prodano

28.11.2023 | 08:30

Družina Brulc iz Moverne vasi pri Semiču ponuja mesne in suhomesnate izdelke, na desni Stanko Matekovič.

Metlika - Na vprašanje, kam ob sobotah dopoldne, številni Metličani, ki stavijo na pridelke iz domačih krajev, odgovarjajo: na kmečko tržnico.

Ob nekdanjo diskoteko Bachus se je preselila leta 2013 z bližnje ploščadi TPC Gala. Tržnica ob sobotah obratuje med 8. in 11. uro in je bogato založena z izdelki in pridelki več kot desetih stalnih ponudnikov iz Bele krajine, ki se vselej držijo slogana »Danes pobrano, jutri prodano!«

»Ko so pred enajstimi leti Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, Občina Metlika in lokalni pridelovalci organizirali prvo tržnico, je bilo rečeno, da naj ta postane tudi kraj družabnega srečevanja in prijateljevanja ter nenehnega poudarjanja pomena sezonske, lokalno pridelane hrane,« se spominja upravitelj tržnice Stanko Matekovič iz Radovice, ki ima tako kot večina ponudnikov registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Tako je vsa leta in tako bo tudi decembra, ko bodo v zaprtem delu tržnice pripravili Miklavževo delavnico in božični sejem, v prihodnjih mesecih pa tematske dneve in celo literarne vsebine, saj je med ponudniki nekaj pesniških duš, tudi Matekovič je med njimi.

Kupci na metliški tržnici kar ne morejo prehvaliti domačih pridelkov in izdelkov, med katerimi je največje povpraševanje po solatah, sadju, mlečnih izdelkih, marsikdo pa redno posega po jajcih in medu, pozimi tudi po mesninah, sokovih, kisu, vinu, žganju in še čem, kar dozori v rodovitni Beli krajini.

