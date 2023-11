Business Gladiator: najboljša ideja je prehransko dopolnilo za sijočo kožo Marivelle

24.11.2023 | 13:00

Kristina Matić iz podjetja Marivell in Marko Vukobrat, vodja projekta Business Gladiator (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Tretja izvedba Business Gladiatorja, ki ga je sinoči izpeljal Razvojni center Novo mesto, je postregel z nekoliko drugačno obliko kot doslej. Tokrat so se namreč odločili, da v ospredje postavijo promocijo podjetniške miselnosti. Podjetniške ideje je v Gostišču Loka Kuhla predstavilo šest ekip iz JV Slovenije, občinstvo pa je najbolj prepričala ideja Marivelle - prehransko dopolnilo za sijočo kožo dveh mladih podjetnic Kristine Matić in Urške Šetina iz Novega mesta.

Na dogodku so se predstavili podjetniki in podjetnice iz Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, povabili pa so tudi ekipe, ki nastajajo v drugih delih regije - v PIK Kočevje in RIC Bela krajina, in sicer: kočevski Good4Dogs iz Kočevja s surovo hrano za pse, Prokum s trajnostno kozmetiko Clayona in Proud s spletnimi meditacijami v žepu Ponos.si, Dejan Hudoklin iz Velikih Brusnic z artyfoonk vrečami za sedenje, ML Inženiring (Marijan Lunder) iz Novega mesta, in, kot že zapisano, Marivelle s prehranskim dopolnilom za sijočo kožo. Njihove predstavitve sta pod drobnogled vzela strokovna komentatorja Tina Kastrevc iz South central ventures – sklada tveganega kapitala in Franci Bačar, direktor in ustanovitelj podjetja Goodish agency, ki s svojimi rešitvami na področju trženja in spletnih tehničnih rešitev uspešno posluje širom sveta.

Na Razvojnem centru Novo mesto ponujajo možnost subvencionirane digitalizacije, avtomatizacije in optimizacije poslovanja tako v proizvodnih podjetjih kot tudi v drugih organizacijah, zdaj pa bodo, kot so sporočili, znova na voljo programi za ustvarjanje novih inovativnih, kreativnih in drugih podjetij. »Na Razvojnem centru je srž dolenjske tehnologije z Laboratorijem za tovarne prihodnosti, z inštitutom Rudolfovo, s podjetniškimi mentorji in nasploh prostori inkubatorja. To je dobro, kakovostno okolje, v katerem se postavljajo in ustvarjajo uspešna podjetja,« je ob tem izpostavil Marko Vukobrat, vodja projekta Business Gladiator.

Pred finalom Business Gladiatorja 2023 je informacijska točka Europe direct Novo mesto, ki deluje v okviru RC Novo mesto, pripravila dogodek, poimenovan Spretna in podjetna prihodnost, na katerem so udeleženci v okviru evropskega leta spretnosti pridobivali nova znanja s področij oblikovanja s spletnim orodjem Canva, kreativnosti, poslovanja, komunikacije in odnosov z javnostmi.

Dogodek, ki ga je vodil Rado Trifković, sta z nastopom obogatila novomeška kantavtorica Špela Cesar in plesalke Plesnega kluba Nomis iz Novega mesta.

M. Ž.

Galerija