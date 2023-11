Dolenjsko-posavsko podjetje leta: Podjetja, na katera smo lahko ponosni

23.11.2023 | 15:00

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, naj podjetja med velikimi družbami; Stanko Ančimer, vodja krškega obrata Willy Stadler, naj podjetja med srednje velikimi družbami; Peter Preskar, direktor družbe Oftalmo, naj podjetja med mikro- in majhnimi podjetji; in Samo Žabkar, direktor Reset pivovarne, naj podjetja po izboru bralcev.

Prvi izbor Dolenjsko-posavsko podjetje leta je končan. Na Dolenjskem listu smo ga pripravili v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, GZS Posavsko gospodarsko zbornico in strateškim partnerjem Prvo bonitetno agencijo – EBONITETE.si. Z izborom smo želeli poudariti dobra podjetja v jugovzhodni Sloveniji in Posavju ter dati spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji.

Na koncu se je med finalisti izbora znašlo 19 podjetij, čeprav bi si pozornost in poudarek zaslužilo še veliko drugih. Analize kazalnikov uspešnosti poslovanja, ki so jo za podjetja s sedežem v jugovzhodni Sloveniji in Posavju pripravili v Prvi bonitetni agenciji, je namreč pokazala, da je gospodarsko dogajanje v regiji zelo živahno in uspešno, na našem podjetniškem nebu pa sije veliko zvezd.

Finaliste in zmagovalce med velikimi, srednjimi ter mikro- in majhnimi podjetji je na podlagi kazalnikov uspešnosti poslovanja na koncu izbrala strokovna komisija, ki so jo sestavljali nekdanji dolgoletni predsednik uprave Gen energije Martin Novšak, direktor Cablex Plastik Igor Jarc, v. d. direktorja agencije Spirit Slovenija Rok Capl, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, direktor GZS Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek in namestnik odgovorne urednice Dolenjskega lista Boris Blaić. Obenem smo pripravili tudi izbor dolenjsko-posavskega podjetja leta po izboru bralcev.

Posebej veseli, da se je pri vseh izborih pokazalo, da je vrh izjemno zgoščen in da so med najboljšimi podjetji razlike zelo majhne, pa tudi, da odlična podjetja najdemo na celotnem območju med Kolpo in Sotlo oz. da najboljša niso skoncentrirana le v Novem mestu, kot si to pogosto napačno predstavljamo.

Zmagovalci

- V kategoriji MIKRO IN MAJHNIH podjetij je zmagovalec Oftalmo, Očesni center Preskar, zasebni medicinski center zakoncev Petra in Andrejke Preskar. Sedež podjetja je v Novem mestu, svoje storitve pa nudijo tudi v poslovalnicah po Sloveniji: v Ljubljani, Ribnici in v Kočevju. Majhna ekipa leta 2005 ustanovljenega podjetja je rastla, tako kot se je širila njihova dejavnost, in danes, ko so postali že polnoletni, šteje 24 zaposlenih: pet zdravnikov oftalmologov, pet optometristov, drugi pa so optiki, medicinske sestre idr.

- Komisija je v kategoriji SREDNJE VELIKIH podjetij izbrala družbo Willy Stadler iz Krškega, ki sodi med vodilne svetovne ponudnike delno ali popolnoma avtomatiziranih naprav za ločevanje in reciklažo odpadkov. Njihovi sortirni sistemi so zmogljivi in izjemno učinkoviti, na kar se zanašajo stranke po vsem svetu. Sedež podjetja je v Nemčiji, leta 1997 pa so proizvodni obrat odprli tudi v Krškem, kjer je bilo na začetku pet zaposlenih, danes pa jih je že 185. V zadnjih letih zaznavajo rast prihodkov, lani so znašali rekordnih 42,3 milijona evrov.

- Med VELIKIMI podjetij je dolenjsko-posavsko podjetje leta postala novomeška Krka, mednarodna farmacevtska poslovna skupina, ki se po finančnih in drugih kazalnikih uvršča v sam svetovni vrh generičnih farmacevtskih družb. Njena ključna konkurenčna prednost je vertikalno integrirani poslovni model, ki ji omogoča celovit nadzor nad ustvarjanjem vrednosti in povečuje njeno odpornost, skupina pa je lansko poslovno leto končala s številkami, ki jih lahko ocenjujemo s superlativi - rekordno prodajo v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona evrov in čistim dobičkom v višini 363,7 milijona evrov

- Za dolenjsko-posavsko podjetje leta po IZBORU BRALCEV so bralci Dolenjskega lista in spletnega portala dolenjskilist.si izbrali Reset pivovarno iz Brežic, mlado podjetje, ki je v nekaj letih obstoja, postalo pomemben del trga t. i. craft piva v Sloveniji. Njihova piva lahko najdete v okoli 150 gostinskih lokalih po vsej Sloveniji, nekaj malega izvozijo tudi na Hrvaško in Italijo. Letos bodo proizvedli približno 160.000 litrov piva, kar je za mlado pivovarno lepa številka.

Med tistimi, ki ste glasovali za podjetje leta po izboru bralcev, smo izžrebali štiri nagrajence - rezultate nagradne igre najdete tukaj.

Finalisti izbora v kategoriji mikro in majhnih podjetij so bili še: AGM Starešinič, Ensigne, Manas asfalti in Orto D.

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij so bili še: Malkom Novo mesto, Papiroti, Rafael in Roletarstvo Medle.

Finalisti izbora med velikimi podjetji so bili še: Adria Mobil, Intersocks in Lisca.

Za podjetje leta po izboru bralcev so bili nominirani še: Alva, Efekt Krško , Gače in Steklarstvo Vidmar.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 21h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni toto težko je res biti vodilni Krke ko se mu vsako jutro zbudi 5000 novih kupcev v katere niso vložili nič naj se pokaže v kovinski industriji tam bi šel takoj v pokoj Slovenci razmišljajte s svojo glavo. 31m nazaj Oceni pejpr Majster, glede na tvoj pravopis, bi ti težko zaupal vodenje avta na daljinca, kaj šele kaj drugega. Preglej samo prijavljene komentatorje