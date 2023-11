Šarec napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema goveda; opozorila z vseh strani

19.11.2023 | 19:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec bo prisluhnil KGZS in sindikatu kmetov ter odredil interni nadzor nad nedavnim postopkom odvzema goveda na kmetiji blizu Krškega, je povedal za spletni portal N1. Pojasnila o dogajanju od Šarca pričakujejo tudi v NSi, iz vrst nevladnikov pa prihajajo opozorila o neprofesionalnem poročanju medijev.

Začasni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Šarec je danes za N1 izpostavil, da inšpekcijski postopek še ni zaključen in da bo trajal do srede. "Inšpekcija je pri svojem delu samostojna," je poudaril.

Bo pa prisluhnil pozivu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Sindikata kmetov Slovenije ter odredil interni nadzor, "da razčistimo, ali je bil postopek izpeljan pravilno", je napovedal. Kot je dodal, je treba primer razčistiti, da ne bi padla senca dvoma na postopek ali novelo zakona o zaščiti živali. Ključna je dobrobit živali, je poudaril.

Prvak NSi Matej Tonin je medtem že v soboto na družbenem omrežju X zapisal, da je sodeč po indicih šlo za "zlorabo zakona in inšpekcijskega postopka - vse v imenu aktivizma nevladnih organizacij".

Poslanka NSi in predsednica odbora DZ za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič bo po njegovih besedah na ponedeljkovi seji DZ od Šarca zahtevala natančna pojasnila. Postavila mu bo poslansko vprašanje, pri čemer jo bodo glede na objavo na spletni strani DZ zanimali dokumenti, na podlagi katerih je bil izveden ukrep odvzema živali, pa tudi, ali izbrani prehodni hlev izpolnjuje pogoje za namestitev goveda.

Medji sicer poročajo, da je bila ob odvzemu poleg veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic prisotna tudi zaščitnica živali Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj, ki naj bi eno od 24 krav odpeljala.

V društvu so danes na Facebooku zapisali, da jih je veterinarska inšpekcija na dan odvzema živali kontaktirala s prošnjo o seznamu kmetij, ki so izkazale interes za sprejem inšpekcijsko odvzetih živali. "S temi kmetijami je ta dan kontaktirala inšpekcija in se sama dogovarjala, kdo in koliko živali lahko sprejme. Za eno govedo pa smo ponudili začasno nastanitev tudi v društvu," so navedli.

Prepričani so, da je bil odvzem živali upravičen, postopek pa korekten, "saj je že lastnik živali medijem sam povedal, da je bil v preteklosti že večkrat obravnavan".

Obregnili so se tudi ob medije, češ da so o odvzemu poročali neprofesionalno, saj da niti ni bil eden največjih v letošnjem letu. Od bralcev so prejeli tudi fotografije živali in stanja na kmetiji, iz katerih je po njihovih navedbah razvidno, "da so bile živali omejene, da niso imele dostopa na travnik niti dostopa do in v hlev, da so živele v globokih fekalijah, ki povzročajo gnitje parkljev in kože, bolezni dihal, driske, da o telitvah v takšnem okolju ne govorimo".

Medtem so v KGZS in sindikatu kmetov prepričani, da je bil odvzem pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, saj da ni šlo za ogrožanje zdravja ljudi in živali. Predstavnik sindikata naj bi se o tem danes prepričal tudi na terenu. Na Šarca so zato tako v KGZS kot v sindikatu naslovili zahtevo po uvedbi izrednega strokovnega nadzora postopka in takojšnji vrnitvi živali rejcu.

Oglasili so se tudi v zunajparlamentarni stranki SLS, kjer delijo oceno KGZS in sindikata. Tudi sami so se zavzeli za takojšnjo ustavitev inšpekcijskega postopka ter povrnitev živine in nastale škode kmetu. Ob odreditvi strokovnega nadzora postopka odvzema v primeru, da se ugotovijo kršitve, pričakujejo kazensko in odškodninsko odgovornost vpletenih, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Pozvali so še k takojšnji razveljavitvi novele zakona o zaščiti živali, ker je po njihovi oceni "popolnoma neustrezna in omogoča nedopustne zlorabe".

Do odvzema 24 glav goveda je prišlo le štiri dni po uveljavitvi te novele, katere cilj sta večja zaščita živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Noveli se sicer obeta ustavna presoja.

STA; M. K.