KGZS: Odvzem goveda blizu Krškega je bil nesorazmeren in nezakonit ukrep

18.11.2023 | 14:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Odvzem 24 glav goveda rejcu blizu Krškega je bil pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, so ocenili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Po zakonu je odvzem živali skrajen ukrep, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali, v tem primeru pa to ni bilo tako, so navedli v današnjem sporočilu.

Živali res niso bile rejene v povsem optimalnih pogojih, vendar pa niso imele nobenih negativnih posledic zaradi take reje. Imele so tudi možnost se umakniti iz blata na pašnike, so ocenili v zbornici.

Navedli so, da pooblastilo odvzema po zakonu o veterinarskih merilih velja samo v "izjemno nujnih" primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. Ta primer po presoji zbornice ni bil izjemno nujen, zato bi moral skrbnik živali najprej dobiti odločbo, da popravi stanje, in rok, v katerem mora to storiti.

Zbornica zato od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva uvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora postopka ter ukrepanje v skladu z zakonom in povrnitev škode.

Kaj konkretno je rejec zagrešil, v inšpekcijskem zapisniku ne piše, prav tako ne, koliko živali je bilo odvzetih. Eno kravo pa je domov odpeljala kar zaščitnica živali, ki je pri odvzemu sodelovala, je poročal časnik Dnevnik.

"Blato na nogah nikakor ne more ogrožati zdravja ali življenja živine," je rejec dejal za Dnevnik. Odvzem dojema kot krajo, zato je na policijo vložil ovadbo.

STA; M. K.